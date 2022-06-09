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Военный Фокус Российско-украинская война

"Ожидаем в ближайших пакетах помощи серьезные беспилотники", — министр обороны

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Ударно-разведывательный БПЛА Gray Eagle. Фото для иллюстрации

По словам Алексея Резникова, ведомство передало украинской армии сотни беспилотников, также свой вклад внесли и волонтеры.

Украина ожидает в рамках военной помощи поставки серьезных беспилотников. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Фейсбуке.

По словам министра, украинская армия получает крупное количество различного вооружения начиная от броневиков и БТРов, заканчивая гранатометами и противотанковыми комплексами. Однако в дальнейшем ожидается поставки и БПЛА.

"Мы ожидаем в ближайших пакетах помощи серьезные БПЛА", — сообщил Резников.

Также глава оборонного ведомства добавил, что Минобороны через различные механизмы передали в армию сотни беспилотников, в том числе несколько десятков ударных БПЛА.

Он также отметил волонтеров в поставках различного оснащения украинской армии. Они за счет скорости и гибкости успешно закрывали, и закрывают целый ряд нужд военных — беспилотники, средства связи и ряд других компонентов, которые государство еще не обрабатывает в полной мере.

Напомним, 2 июня сообщалось, что США хотят продать Украине беспилотники MQ-1C Grey Eagle, способные переносить ракеты Hellfire.

Украинский военный эксперт Олег Жданов сказал, что российские системы радиоэлектронной борьбы не могут подавить средства аэроразведки ВСУ, которые помогают работать артиллерии.