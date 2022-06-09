Идеальная среда для испытаний: в ВСУ захотели новые турецкие снаряды для Bayraktar (фото)

В Турции стартовало массовое производство нового боеприпаса. Как заявили в Минобороны, он хорошо совместим с Bayraktar TB2.

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Министерство обороны Украины проявило интерес к новым снарядам для турецких беспилотников Bayraktar Bozok. Об этом сообщается в публикации ведомства в Твиттере.

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"Турция приступила к серийному производству Bozok, миниатюрного боеприпаса с лазерным наведением, который хорошо совместим с украинско-турецким Bayraktar TB2. Украина является идеальной средой и предоставляет возможности для тестирования", — написали в публикации.

Что известно о снаряде Bozok?

Bozok — это небольшой авиационный боеприпас с лазерным наведением, который интегрировали в арсенал ударных беспилотников Bayraktar TB2. Разработкой занимался Институт исследований и развития оборонной промышленности при Совете по научно-техническим исследованиям.

Новый боеприпас легче MAM-L, который также находится в арсенале TB2. Дальность действия новинки составляет 15 км. В дальнейшем ее планируют увеличить. Вес снаряда — 16 кг, а диаметр с длиной 120 мм и 800 мм соответственно.

Напомним, Турция бесплатно передаст Украине ударный Байрактар, на который собирали деньги в Литве.

Также министр обороны Резников заявлял, что Украина ожидает в ближайших пакетах помощи серьезные беспилотники.