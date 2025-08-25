"Мини-бомба" на 3D принтере: в Киеве представили неизвестный ранее боеприпас для БПЛА

Во время выставки новейших украинских вооружений, организованной для президента Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Марка Карни, камеры зафиксировали неизвестный образец малогабаритной авиабомбы, внешне напоминающий турецкий боеприпас MAM-L компании Roketsan, используемый на БПЛА Bayraktar TB2.

Related video

Новое украинское изделие может представлять собой управляемую авиабомбу, изготовленную с применением 3D-печати. По мнению аналитиков Defense Express, на это указывает характерная текстура корпуса и стабилизаторов.

По характерной текстуре корпуса и стабилизаторов специалисты предположили, что значительная часть изделия изготовлена на промышленном 3D-принтере. Такой подход позволяет ускорить производство и снизить себестоимость, хотя и вызывает вопросы о прочности корпуса по сравнению с металлическими аналогами.

В пользу сходства с MAM-L говорит одинаковое строение стабилизаторов, схожее крепление для подвеса на пилон самолета или дрона, а также намеки на полуактивную лазерную головку самонаведения в носовой части.

И все же украинский образец имеет и отличия — в задней части заметен специфический блок, которого у турецкой бомбы нет. Это может указывать на иной принцип работы или дополнительные функции.

Эксперты считают, что новый боеприпас может применяться с хорошо известного Украине Bayraktar TB2 или с тяжелых мультикоптеров-бомбардировщиков, способных поднимать нагрузку порядка 22 килограммов. Именно столько весит и турецкая MAM-L, что лишь подчеркивает параллели между двумя образцами.

Но пока все это остается лишь предположением. Официальной информации о характеристиках нового боеприпаса нет, и его точное предназначение неизвестно. Тем не менее, внешний вид и очевидное сходство с MAM-L наталкивают на мысль, что Украина работает над собственным аналогом управляемых авиабомб для БПЛА.

MAM-L: «рабочая лошадка» для турецких БПЛА

На протяжении последних лет боеприпас MAM-L компании Roketsan стал едва ли не самым узнаваемым оружием турецких беспилотников. Именно этими компактными бомбами вооружены БПЛА Bayraktar TB2, которые активно применялись в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и в войне против России.

Боеприпас MAM-L для турецкий БПЛА Фото: Открытые источники

Разработка велась в середине 2010-х годов, когда в Турции поняли, что легкие ударные дроны не могут нести тяжелые авиабомбы западного образца, а неуправляемые ракеты не дают нужной точности. Решение — «урезанная» версия ПТУР и корректируемых авиабомб в компактном корпусе.

MAM-L по сути — гибрид между противотанковой управляемой ракетой и авиабомбой. Вес всего 22 килограмма позволяет дрону нести по несколько единиц, сохраняя возможность долгого патрулирования.

Напомним, еще в 2022 мы писали о турецких боеприпасах Bozok, которые оказались легче MAM-L, что критично для беспилотных летательных аппаратов. Этот боеприпас с лазерным наведением интегрировали в арсенал ударных БПЛА Bayraktar TB2.