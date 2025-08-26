"Це про захист людей": нардепка пояснила, навіщо пропонує змінити кордони областей України

20 серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13666 про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької, Дніпропетровської, Луганської і Харківської областей. Його ініціаторка — народна депутатка, член депутатської групи "За майбутнє" Анна Скороход — каже, що ці зміни мають посилити позицію України на переговорах.

Нині законопроєкт перебуває на ознайомленні у Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Про це відомо з його картки на парламентському порталі.

Скороход пропонує приєднати:

неокуповані території Краматорського і Бахмутського районів Донецької області, Сватівського і Сіверськодонецького районів Луганської області — до Харківської області;

неокуповані території Волноваського і Покровського районів Донецької області — до Дніпропетровської області.

У пояснювальній записці йдеться, що через війну між окремими населеними пунктами "розірвані зв'язки", і це негативно впливає на фінансування освітніх і медичних закладів, а також надання соціальної допомоги місцевим жителям.

"Для врегулювання даної ситуації та недопущення гуманітарної катастрофи на територіях, які підконтрольні українській владі необхідно змінити адміністративно-територіальний устрій окремих територій Донецької і Луганської області", — зазначено у документі.

В інтерв’ю "Слідство.Інфо" нардепка наголосила, що пропонує не відмову від територій, а "виключно зміну адмінкордонів".

"У першу чергу ми посилюємо переговорну позицію, тому що українська сторона сказала, що можемо розглядати питання по лінії розмежування. А та сторона ворога дуже хоче всю Донецьку і Луганську області. І зміна кордонів тут посилить позицію, тому що ми захистимо своїх людей та свої території. Просто не віддамо їх, бо вже змінимо адмінкордони", — пояснила вона.

Окрім того, зі слів Скороход, це дозволило б заощадити 50 мільйонів з державного бюджету на місяць. Ці гроші витрачаються на утримання Донецької та Луганської облдержадміністрацій. Вона переконана, що для тимчасово окупованих територій нічого не зміниться.

"Законопроєкт не говорить про якусь здачу чи відмову від територій. Це виключно зміна адмінкордонів. Це, до прикладу, як, не знаю, Вишгород, який зараз в Київській області, передати в Чернігівську область. Що це змінить? Нічого. Для людей, я маю на увазі. А для нас в перемовному процесі, зважаючи на все, що відбувається, це вихід із ситуації", — заявила вона.

Коментуючи реакцію українців на свою пропозицію, нардепка підкреслила, що у кожного своя думка.

"Хтось шукає зради й не розуміє, про що мова. Але загалом дуже позитивні відгуки, й мені хлопці з фронту телефонували і казали, що класна ідея", — додала вона.

Нагадаємо, раніше Анна Скороход заявляла у Facebook, що хоче захистити українських громадян і зекономити бюджетні кошти. З її слів, потрібно дати людям гарантії того, що "все буде Україна".

25 серпня президент України Володимир Зеленський пояснив, що навіть діалог про вихід Сил оборони з українських територій лежить поза межами міжнародного права.