"Це не поступки": Зеленський відповів на обіцянки Кремля не захоплювати Україну далі

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не вважає поступками заяви російської влади про те, що вони готові "не захоплювати Україну далі". За його словами, якщо росіяни не погодяться на зустріч на рівні лідерів, США повинні будуть зробити "відповідні сильні кроки".

Свою думку щодо готовності РФ до територіальних поступок президент України висловив 25 серпня під час зустрічі з міністром фінансів і віцеканцлером уряду Німеччини Ларсом Клінґбайлем. Український лідер зазначив, що навіть діалог про визнання за агресором захоплених територій лежить поза міжнародним правом.

"Що стосується поступок Росії — мені про це невідомо. Я не вважаю, що ті речі, які звучали з російської сторони, що вони готові не захоплювати далі Україну — є поступки. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з території, які Росія не контролює", — зазначив Зеленський.

Він додав, що навіть діалог про ймовірність виходу української армії з українських територій лежить поза міжнародним правом.

Зеленський запевнив, що детально поділився своїми думками з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джеймсом Ді Венсом. Він також зауважив, що терміни зустрічей лідерів залежатимуть найперше від Москви, але також від Вашингтона.

"Бо саме Сполучені Штати Америки запропонували, нагадаю, всім іще в березні припинення вогню. Ми це підтримали без будь-яких умов, я думаю, що це стало неочікуваним для "рускіх", і тоді вони знаходили інші причини, чому не зупиняти цю війну", — зазначив Володимир Зеленський.

Президент додав, що Україна підтримала тристоронній і двосторонній формати зустрічі президентів, але росіяни знову знайшли привід не зустрічатися.

"І тут ми говорили з президентом Трампом, ми всі підтримуємо тишу і закінчення вбивств, і ми говорили, що якщо "рускіє" не будуть погоджуватися на відповідний формат, то США повинні зробити відповідні сильні кроки, щоб зупинити Путіна", — сказав Зеленський.

Переговори з Росією: Кремль хоче територіальних поступок

В опублікованому 24 серпня інтерв'ю для програми Meet the Press на NBC News віцепрезидент США Джей Ді Венс стверджував, що росіяни "поступилися у визнанні того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни", а також визнали, що не зможуть встановити у Києві маріонетковий режим.

В інтерв'ю 21 серпня Джей Ді Венс заявляв, що основним предметом переговорів під час потенційної зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна будуть питання територій і безпеки. Він зазначив, що ці питання є вкрай складними, оскільки РФ хоче отримати певні території, більшість з яких вона вже окупувала.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця 23 серпня казав, що Зеленський готовий обговорити з Путіним території за умови особистої зустрічі, й обговорення може відштовхуватися від лінії бойового зіткнення.