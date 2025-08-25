"Это не уступки": Зеленский ответил на обещания Кремля не захватывать Украину дальше

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не считает уступками заявления российских властей о том, что они готовы "не захватывать Украину дальше". По его словам, если россияне не согласятся на встречу на уровне лидеров, США должны будут сделать "соответствующие сильные шаги".

Свое мнение относительно готовности РФ к территориальным уступкам президент Украины высказал 25 августа во время встречи с министром финансов и вице-канцлером правительства Германии Ларсом Клингбайлем. Украинский лидер отметил, что даже диалог о признании за агрессором захваченных территорий лежит вне международного права.

"Что касается уступок России — мне об этом неизвестно. Я не считаю, что те вещи, которые звучали с российской стороны, что они готовы не захватывать дальше Украину — есть уступки. Я не считаю, что уступками является то, что они предлагают нам выходить с территории, которые Россия не контролирует", — отметил Зеленский.

Он добавил, что даже диалог о вероятности выхода украинской армии с украинских территорий лежит вне международного права.

Зеленский заверил, что подробно поделился своими мыслями с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джеймсом Ди Вэнсом. Он также отметил, что сроки встреч лидеров будут зависеть прежде всего от Москвы, но также от Вашингтона.

"Потому что именно Соединенные Штаты Америки предложили, напомню, всем еще в марте прекращение огня. Мы это поддержали без каких-либо условий, я думаю, что это стало неожиданным для "русских", и тогда они находили другие причины, почему не останавливать эту войну", — отметил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что Украина поддержала трехсторонний и двусторонний форматы встречи президентов, но россияне снова нашли повод не встречаться.

"И здесь мы говорили с президентом Трампом, мы все поддерживаем тишину и окончание убийств, и мы говорили, что если "русские" не будут соглашаться на соответствующий формат, то США должны сделать соответствующие сильные шаги, чтобы остановить Путина", — сказал Зеленский.

Переговоры с Россией: Кремль хочет территориальных уступок

В опубликованном 24 августа интервью для программы Meet the Press на NBC News вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждал, что россияне "уступили в признании того, что Украина будет иметь территориальную целостность после войны", а также признали, что не смогут установить в Киеве марионеточный режим.

В интервью 21 августа Джей Ди Вэнс заявлял, что основным предметом переговоров во время потенциальной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина будут вопросы территорий и безопасности. Он отметил, что эти вопросы являются крайне сложными, поскольку РФ хочет получить определенные территории, большинство из которых она уже оккупировала.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица 23 августа говорил, что Зеленский готов обсудить с Путиным территории при условии личной встречи, и обсуждение может отталкиваться от линии боевого соприкосновения.