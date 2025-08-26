Еволюція від ЗУ-23 до Skynex: як Сили оборони протистоять російським "Шахедам" (фото)

Від початку повномасштабного вторгнення Росія активно використовує безпілотники та крилаті ракети для ударів по Україні. У відповідь українська армія розвиває ешелоновану систему протиповітряної оборони, в якій важливе місце посідають зенітні гарматні установки — як успадковані від СРСР, так і сучасні зразки, передані партнерами.

Related video

Відповіддю на повітряні загрози стало системне посилення підрозділів ЗСУ засобами протиповітряної оборони малого та середнього радіусу ураження. У матеріалі "Мілітарного" йдеться, що в арсеналі українських військових сьогодні можна зустріти як старі радянські гармати, так і найсучасніші західні комплекси.

Радянська спадщина

ЗУ-23-2

Спарена 23-мм установка радянського виробництва застосовується для ураження повітряних цілей на дальності до 2,5 км і висоті до 2 км. Скорострільність — 2000 пострілів на хвилину. Зенітна установка може встановлюватися як стаціонарно, так і на рухомі платформи. Використовується для боротьби з безпілотниками, вертольотами та легкою наземною технікою. Україна також отримала польські та фінські модифікації цієї системи.

ЗУ-23-2 на службі Сил оборони Фото: Національна Гвардія України

ЗСУ-23-4 "Шилка"

Самохідна установка оснащена чотирма 23-мм гарматами із загальною скорострільністю до 3400 пострілів на хвилину. Має радіолокаційний прицільний комплекс і гусеничне шасі ГМ-575. Призначена для ураження повітряних цілей на висоті до 1,5 км і дальності до 2,5 км. Використовується для протидії безпілотникам і коректувальникам артилерії.

ЗСУ-23-4 "Шилка" українських морпіхів Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

2С6 "Тунгуска"

Зенітний ракетно-гарматний комплекс ближньої дії. Озброєний двома спареними 30-мм гарматами і вісьмома ракетами 9М311. Дальність стрільби по повітряних цілях — до 8 км, висота ураження — до 3,5 км. Скорострільність від 4000 до 5000 пострілів на хвилину. Застосовується проти дронів, крилатих ракет і вертольотів, що летять низько.

ЗРПК 2С6 "Тунгуска" Сил оборони Фото: Відкриті джерела

С-60

Дана зенітна установка використовує 57-мм гармату АЗП-57. Систему давно списали через застарілість, але повернули в стрій після 2022 року. Ефективна проти цілей на висоті до 5 км і дальності до 6 км. Використовується також для ураження наземних цілей, включно з броньованою технікою. У цьому випадку застосовується стрільба прямою наводкою. У низці випадків встановлюється на автомобільні шасі для підвищення мобільності. Як засвідчила практика, темп вогню на рівні 75 пострілів за хвилину.

Зенітна установка С-60 Фото: Відкриті джерела

КС-19

100-мм установка призначена для ураження повітряних цілей на висоті до 15 км. Знову введена в експлуатацію 2023 року після розконсервації. Застосовується Силами оборони переважно для ведення вогню по наземних цілях, зокрема із закритих позицій.

Гармата КС-19 на озброєнні 241 бригади ТрО Фото: 241 бригада ТРО/Facebook

"Панцир-С1" (трофейний)

Російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс, захоплений українськими силами 2022 року. Використовується для ближнього прикриття об'єктів від повітряних загроз. Оснащений двома 30-мм гарматами й ракетами з дальністю до 20 км. Зафіксовано випадки його застосування проти російських дронів.

Трофейний комплекс "Панцир-С1" Фото: Відкриті джерела

Західні зразки зенітних систем

Bofors L70

40-мм автоматична установка шведського виробництва, передана Литвою. Ефективна проти цілей на малих і середніх висотах. Має, зокрема, електрогідравлічне наведення, екіпаж — дві людини. Встановлена на колісному шасі та використовується для боротьби з безпілотниками.

Зенітна установка Bofors L70 Фото: Відкриті джерела

Гепард/Читах

Ця система відіграє велику роль у протиповітряній обороні України. Це 35-мм самохідні установки на гусеничному шасі, передані Німеччиною і США. Ефективні проти дронів і крилатих ракет на дальності до 4 км. Оснащені власними радарами і продемонстрували високу ефективність при відбитті атак дронів типу Shahed.

Комплекс ППО Gepard

Skynex

Сучасний німецький комплекс від Rheinmetall, що надійшов на озброєння 2024 року. Оснащений 35-мм гарматами Oerlikon Mk3 з дальністю стрільби до 4 км. Скорострільність — до 1000 пострілів на хвилину. Має автономні радіолокаційні та оптико-електронні системи наведення, які забезпечують вражаючу точність навіть при стрільбі по малогабаритних об'єктах. Використовується для захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Комплекс ППО Skynex Сил оборони Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ВС України

Паладин Terrahawk

Стаціонарна зенітна система британського виробництва, оснащена 30-мм гарматою Bushmaster II. Має власні сенсори і РЛС для пошуку і знищення повітряних цілей на ближніх дистанціях, причому в будь-яких погодних умовах. Управляється дистанційно і здатна працювати автономно. У стандартній комплектації установка оснащується 30 мм гарматою Mark 44 Bushmaster II з можливим збільшенням калібру до 40 мм.

Комплекс ППО Terrahawk Paladin Фото: MSI

Tridon Mk.2

Новітня шведська система від BAE Systems на базі вантажівки Scania, озброєна 40-мм гарматою Bofors Mk.4 із системою програмованих снарядів. Дальність ураження — до 13 км. Призначена для боротьби з безпілотниками і крилатими ракетами. Максимальна скорострільність становить 300 пострілів на хвилину.

Зенітний комплекс Tridon Mk.2 Фото: BAE Systems

Slinger

Австралійський комплекс ППО масою близько 400 кг, що встановлюється на колісні платформи. Озброєний 30-мм гарматою Bushmaster M230LF і кулеметом FN MAG. Призначений для боротьби з малорозмірними безпілотниками. Скорострільність — до 200 пострілів на хвилину. Дальність ураження квадрокоптерів невелика — до 1,4 км, але комплекс здатний виявити ціль за 12 км, зокрема і в нічний час доби.

Антидронова система Slinger Фото: EOS

У "Мілітарному" підсумували, що сукупність радянських і західних зенітних гарматних систем забезпечує Україні ешелонований захист на малих і середніх висотах. Ці установки застосовуються проти безпілотників, вертольотів, крилатих ракет і наземних цілей, доповнюючи ракетні комплекси ППО.

Зазначимо, що для боротьби з повітряними цілями противника стали в пригоді навіть ті системи, які вважалися вже неактуальними та були списані або зберігалися на консервації. Однак досвід бойових дій показав протилежне — навіть озброєння з 60-70 річним стажем може бути корисним на полі бою, якщо воно в прийнятному технічному стані.