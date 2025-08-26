Эволюция от ЗУ-23 до Skynex: как Силы обороны противостоят российским "Шахедам" (фото)

С начала полномасштабного вторжения Россия активно использует беспилотники и крылатые ракеты для ударов по Украине. В ответ украинская армия развивает эшелонированную систему противовоздушной обороны, в которой важное место занимают зенитные пушечные установки — как унаследованные от СССР, так и современные образцы, переданные партнерами.

Ответом на воздушные угрозы стало системное усиление подразделений ВСУ средствами противовоздушной обороны малого и среднего радиуса поражения. В материале "Милитарного" говорится, что в арсенале украинских военных сегодня можно встретить как старые советские орудия, так и самые современные западные комплексы.

Советское наследие

ЗУ-23-2

Спаренная 23-мм установка советского производства применяется для поражения воздушных целей на дальности до 2,5 км и высоте до 2 км. Скорострельность — 2000 выстрелов в минуту. Зенитная установка может устанавливаться как стационарно, так и на подвижные платформы. Используется для борьбы с беспилотниками, вертолетами и легкой наземной техникой. Украина также получила польские и финские модификации данной системы.

ЗУ-23-2 на службе Сил обороны Фото: Национальная Гвардия Украины

ЗСУ-23-4 "Шилка"

Самоходная установка оснащена четырьмя 23-мм орудиями с общей скорострельностью до 3400 выстрелов в минуту. Имеет радиолокационный прицельный комплекс и гусеничное шасси ГМ-575. Предназначена для поражения воздушных целей на высоте до 1,5 км и дальности до 2,5 км. Используется для противодействия беспилотникам и корректировщикам артиллерии.

ЗСУ-23-4 "Шилка" украинских морпехов Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

2С6 "Тунгуска"

Зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия. Вооружен двумя спаренными 30-мм пушками и восемью ракетами 9М311. Дальность стрельбы по воздушным целям — до 8 км, высота поражения — до 3,5 км. Скорострельность от 4000 до 5000 выстрелов в минуту. Применяется против дронов, крылатых ракет и низколетящих вертолетов.

ЗРПК 2С6 "Тунгуска" Сил обороны Фото: Открытые источники

С-60

Данная зенитная установка использует 57-мм орудие АЗП-57.Система была давно списана из-за устаревания, но была возвращена в строй после 2022 года. Эффективна против целей на высоте до 5 км и дальности до 6 км. Используется также для поражения наземных целей, включая бронированную технику. В этом случае применяется стрельба прямой наводкой. В ряде случаев устанавливается на автомобильные шасси для повышения мобильности. Как показала практика темп огня на уровне 75 выстрелов в минуту.

Зенитная установка С-60 Фото: Открытые источники

КС-19

100-мм установка предназначена для поражения воздушных целей на высоте до 15 км. Вновь введена в эксплуатацию в 2023 году после расконсервации. Применяется Силами обороны в основном для ведения огня по наземным целям, в том числе с закрытых позиций.

Пушка КС-19 на вооружении 241 бригады ТрО Фото: 241 бригада ТРО/Facebook

"Панцирь-С1" (трофейный)

Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс, захваченный украинскими силами в 2022 году. Используется для ближнего прикрытия объектов от воздушных угроз. Оснащен двумя 30-мм пушками и ракетами с дальностью до 20 км. Зафиксированы случаи его применения против российских дронов.

Трофейный комплекс "Панцирь-С1" Фото: Открытые источники

Западные образцы зенитных систем

Bofors L70

40-мм автоматическая установка шведского производства, переданная Литвой. Эффективна против целей на малых и средних высотах. Имеет, в том числе, электрогидравлическое наведение, экипаж — два человека. Установлена на колесном шасси и используется для борьбы с беспилотниками.

Зенитная установка Bofors L70 Фото: Открытые источники

Gepard/Cheetah

Данная система играет большую роль в противовоздушной обороне Украины. Это 35-мм самоходные установки на гусеничном шасси, переданные Германией и США. Эффективны против дронов и крылатых ракет на дальности до 4 км. Оснащены собственными радарами и продемонстрировали высокую эффективность при отражении атак дронов типа Shahed.

Комплекс ПВО Gepard

Skynex

Современный немецкий комплекс от Rheinmetall, поступивший на вооружение в 2024 году. Оснащен 35-мм пушками Oerlikon Mk3 с дальностью стрельбы до 4 км. Скорострельность — до 1000 выстрелов в минуту. Имеет автономные радиолокационные и оптико-электронные системы наведения, которые обеспечивают вппечатляющую точность даже при стрельбе по малогабаритным объектам. Используется для защиты объектов критической инфраструктуры.

Комплекс ПВО Skynex Сил обороны Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины

Terrahawk Paladin

Стационарная зенитная система британского производства, оснащенная 30-мм пушкой Bushmaster II. Имеет собственные сенсоры и РЛС для поиска и уничтожения воздушных целей на ближних дистанциях, причем в любых погодных условиях. Управляется дистанционно и способна работать автономно. В стандартной комплектации установка оснащается 30 мм пушкой Mark 44 Bushmaster II с возможным увеличением калибра до 40 мм.

Комплекс ПВО Terrahawk Paladin Фото: MSI

Tridon Mk.2

Новейшая шведская система от BAE Systems на базе грузовика Scania, вооруженная 40-мм пушкой Bofors Mk.4 с системой программируемых снарядов. Дальность поражения — до 13 км. Предназначена для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами. Максимальная скорострельность составляет 300 выстрелов в минуту.

Зенитный комплекс Tridon Mk.2 Фото: BAE Systems

Slinger

Австралийский комплекс ПВО массой около 400 кг, устанавливаемый на колесные платформы. Вооружен 30-мм пушкой Bushmaster M230LF и пулеметом FN MAG. Предназначен для борьбы с малоразмерными беспилотниками. Скорострельность — до 200 выстрелов в минуту. Дальность поражения квадрокоптеров небольшая — до 1,4 км, но комплекс способен обнаружить цель за 12 км, в том числе и в ночное время суток.

Антидроновая система Slinger Фото: EOS

В "Милитарном" подытожили, что совокупность советских и западных зенитных пушечных систем обеспечивает Украине эшелонированную защиту на малых и средних высотах. Эти установки применяются против беспилотников, вертолетов, крылатых ракет и наземных целей, дополняя ракетные комплексы ПВО.

Отметим, что для борьбы с воздушными целями противника пригодились даже те системы, которые считались уже неактуальными и были списаны или хранились на консервации. Однако опыт боевых действий показал обратное — даже вооружение с 60-70 летним стажем может быть полезным на поле боя, если оно в приемлемом техническом состоянии.