Танк Leopard вдарив по багатоповерхівці в Покровську, де сиділа російська ДРГ (відео)

Диверсанти зайшли в багатоповерховий будинок на півдні Покровська, але їх вирахував екіпаж танка Leopard зі 155-ї ОМБр. По об'єкту працювали з відстані близько 20 метрів.

Німецький танк з одного пострілу ледь не зніс під'їзд багатоповерхівки до самого даху. Відео бойової роботи показала 155-та окрема механізована бригада ЗСУ.

Російська ДРГ засіла в одному з багатоповерхових житлових будинків

Судячи з кадрів, російська ДРГ засіла в одному з багатоповерхових житлових будинків на мікрорайоні Лазурний.

"Така робота має сенс, щоб не витрачати піхоту або штурмовиків на зачистку позицій противника і нагадати ворогові, чиє це місто", — пояснили військові.

Головний герой відео — молодший сержант і командир танка з позивним "Чудик". Його бойову машину прозвали "Носоріг", саме вона виконувала завдання з оборони Покровська.

"Був період такий, що ми шість разів за день виїжджали. Щоб вибити піхоту з будинку, туди треба залізти. А це дуже великий ризик", — розповів він.

Останні виїзди група військових обстрілювала будівлі, де сиділи російські пілоти дронів, піхота, мінометники і були склади зі зброєю. На кадрах можна побачити фрагменти прильоту по танку мінометних снарядів і FPV-дронів.

За словами командира танка, під час виконання завдання по них прилетіло близько п'яти ударних дронів. Броня танка Leopard витримала удари, але в одному з бойових епізодів заклинила коробка передач.

Нагадаємо, штурмовики 425-го окремого полку "Скала" брали участь в евакуації цивільних із Покровська під обстрілами.

Сили оборони України раніше обрізали "роги виступу" ЗС РФ на Добропільському напрямку. Однак росіяни прориваються зараз до Костянтинівки.