Танк Leopard вдарив по багатоповерхівці в Покровську, де сиділа російська ДРГ (відео)
Диверсанти зайшли в багатоповерховий будинок на півдні Покровська, але їх вирахував екіпаж танка Leopard зі 155-ї ОМБр. По об'єкту працювали з відстані близько 20 метрів.
Німецький танк з одного пострілу ледь не зніс під'їзд багатоповерхівки до самого даху. Відео бойової роботи показала 155-та окрема механізована бригада ЗСУ.
Судячи з кадрів, російська ДРГ засіла в одному з багатоповерхових житлових будинків на мікрорайоні Лазурний.
"Така робота має сенс, щоб не витрачати піхоту або штурмовиків на зачистку позицій противника і нагадати ворогові, чиє це місто", — пояснили військові.
Головний герой відео — молодший сержант і командир танка з позивним "Чудик". Його бойову машину прозвали "Носоріг", саме вона виконувала завдання з оборони Покровська.
"Був період такий, що ми шість разів за день виїжджали. Щоб вибити піхоту з будинку, туди треба залізти. А це дуже великий ризик", — розповів він.
Останні виїзди група військових обстрілювала будівлі, де сиділи російські пілоти дронів, піхота, мінометники і були склади зі зброєю. На кадрах можна побачити фрагменти прильоту по танку мінометних снарядів і FPV-дронів.
За словами командира танка, під час виконання завдання по них прилетіло близько п'яти ударних дронів. Броня танка Leopard витримала удари, але в одному з бойових епізодів заклинила коробка передач.
Нагадаємо, штурмовики 425-го окремого полку "Скала" брали участь в евакуації цивільних із Покровська під обстрілами.
Сили оборони України раніше обрізали "роги виступу" ЗС РФ на Добропільському напрямку. Однак росіяни прориваються зараз до Костянтинівки.