Танк Leopard ударил по многоэтажке в Покровске, где сидела российская ДРГ (видео)

Диверсанты зашли в многоэтажный дом на юге Покровска, но их вычислил экипаж танка Leopard из 155-й ОМБр. По объекту работали с расстояния около 20 метров.

Немецкий танк с одного выстрела чуть не снес подъезд многоэтажки до самой крыши. Видео боевой работы показала 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

Российская ДРГ засела в одном из многоэтажных жилых домов

Судя по кадрам, российская ДРГ засела в одном из многоэтажных жилых домов на микрорайоне Лазурный.

"Такая работа имеет смысл, чтобы не тратить пехоту или штурмовиков на зачистку позиций противника и напомнить врагу, чей город", — пояснили военные.

Главный герой видео — младший сержант и командир танка с позывным "Чудик". Его боевую машину прозвали "Носорог", именно она выполняла задание по обороне Покровска.

"Был период такой, что мы шесть раз за день выезжали. Чтобы выбить пехоту из дома, туда надо залезть. А это очень большой риск", — рассказал он.

Последние выезды группа военных обстреливала здания, где сидели российские пилоты дронов, пехота, минометчики и были склады с оружием. На кадрах можно увидеть фрагменты прилета по танку минометных снарядом и FPV-дронов.

По словам командира танка, во время выполнения задания по ним прилетело около пяти ударных дронов. Броня танка Leopard выдержала удары, но в одном из боевых эпизодов заклинила коробка передач.

Напомним, штурмовики 425-го отдельного полка "Скала" участвовали в эвакуации гражданских из Покровска под обстрелами.

Силы обороны Украины ранее обрезали "рога выступления" ВС РФ на Добропольском направлении. Однако россияне прорываются сейчас к Константиновке.