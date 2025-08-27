"Догфайт" між союзниками: французький Rafale переміг новітній винищувач F-35A (відео)

Під час навчань у Фінляндії відбувся ближній повітряний бій між французьким винищувачем Dassault Rafale та американським F-35A Lightning II. На подив французька машина в навчальному протистоянні здобула перемогу над передовим західним винищувачем, взявши його "на мушку".

Кадри, опубліковані користувачем MAKS 25, швидко поширилися в соцмережах, викликавши дискусію серед військових експертів.

Rafale проти F-35 — відео повітряного бою

Відео починається зі зльоту винищувача Rafale, а через кілька секунд показано політ F-35. Потім льотчик Rafale намагається захопити умовного противника, і рівно на 15-й секунді радар французького винищувача виявляє американський винищувач-невидимку.

Французький Rafale проти американського F-35 — деталі

З цієї нагоди висловився Пітер Сучіу, американський журналіст і автор численних публікацій на військову тематику. Він зазначив, що французький літак Rafale у симуляції ближнього повітряного бою (CAC) зміг умовно уразити не тільки F-35A, а й F-15E Strike Eagle, а також фінський F/A-18 Hornet.

За його словами, французькі ВПС використовували цей результат як привід для демонстрації бойових можливостей винищувача Rafale, особливо на тлі інформаційних атак Китаю і Пакистану, що ставлять під сумнів ефективність машин після весняних подій на індійсько-пакистанському кордоні.

Тоді повідомлялося, що ВПС Індії втратили один Rafale внаслідок застосування китайської ракети "повітря-повітря" PL-15. Цей епізод викликав сумніви в бойових можливостях французького винищувача, а тому "перемога" Rafale над F-35A стала приводом для широкого розголосу в індійській пресі.

The Economic Times вийшла із заголовком "Rafale збиває F-35A Lightning II над Фінляндією" і нагадала, що Rafale вже демонстрував успіхи проти американських стелс-винищувачів, зокрема й умовне "збивання" F-22 Raptor на навчаннях в ОАЕ 2009 року.

Однак експерти підкреслюють: такі "збивання" залежать від правил і параметрів навчань. За оцінками Aviation News, у реальному повітряному бою Rafale навряд чи зміг би вийти на дистанцію візуального контакту з F-35A, з огляду на його стелс-характеристики та переваги в мережевих операціях.

Результати симуляції"догфайта" не можна безпосередньо трактувати як перевагу в бою, зазначають фахівці. Сучасні повітряні кампанії все більше залежать від далекобійних систем, стелс-технологій та інформаційної переваги. Це підтверджують і епізоди бойових дій в Україні, Ірені та Пакистані, де повітряні бої дедалі частіше ведуться на великих відстанях, з мінімальною кількістю "догфайтів".

Характеристики Dassault Rafale

Винищувач Dassault Rafale покоління 4+ Фото: pinterest.com

Країна-виробник: Франція

Рік введення в експлуатацію: 2016

Кількість побудованих машин: близько 750

Довжина: 15,24 м

Висота: 5,33 м

Розмах крила: 10,89 м

Максимальна злітна маса: 24 500 кг

Силова установка: два турбовентиляторні двигуни Snecma M88-4e

Максимальна швидкість: 1.8 Маха (2 220 км/год)

Практична стеля: понад 16 800 м

Дальність польоту: до 3 700 км із зовнішніми баками

Екіпаж: 1-2 людини (залежно від модифікації)

Озброєння: 30 мм гармата GIAT-30, широкий спектр ракет класу "повітря-повітря" і "повітря-земля", керовані бомби

Характеристики F-35A Lightning II

Винищувач п'ятого покоління F-35 Фото: US Air Force

Країна-виробник: США

Рік введення в експлуатацію: 2004

Кількість побудованих машин: близько 289

Довжина: 15,6 м

Висота: 4,38 м

Розмах крила: 10,6 м

Максимальна злітна маса: 31 751 кг

Силова установка: один турбовентиляторний двигун Pratt & Whitney F135-PW-100 (тяга до 18 143 кгс)

Максимальна швидкість: 1.6 Маха (1 931 км/год)

Практична стеля: понад 15 240 м

Дальність польоту: 2 172 км на внутрішньому паливі, до 3 700 км із додатковими баками

Екіпаж: 1 пілот

Озброєння: 25 мм гармата GAU-22/A, два AIM-120 AMRAAM, два GBU-31 JDAM (у внутрішньому відсіку), а також широкий набір підвісного озброєння у разі конфігурації із зовнішніми вузлами

Раніше ми писали про бойовий епізод за участю винищувача індійських ВПС Rafale, який був збитий пакистанським льотчиком літака J-10 від китайської компанії-виробника Chengdu. Ця подія стала наочним прикладом бойової ефективності китайської машини, а акції Chengdu Aircraft Company за два дні підскочили більш ніж на 40%.