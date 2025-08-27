"Догфайт" между союзниками: французский Rafale победил новейший истребитель F-35A (видео)
Во время учений в Финляндии произошел ближний воздушный бой между французским истребителем Dassault Rafale и американским F-35A Lightning II. К удивлению французская машина в учебном противостоянии одержала победу над передовым западным истребителем, взяв его “на мушку”.
Кадры, опубликованные пользователем MAKS 25, быстро распространились в соцсетях, вызвав дискуссию среди военных экспертов.
Видео начинается со взлета истребителя Rafale, а через несколько секунд показан полет F-35. Затем летчик Rafale пытается захватить условного противника, и ровно на 15-й секунде радар французского истребителя обнаруживает американский истребитель-невидимку.
Французский Rafale против американского F-35 — детали
По этому случаю высказался Питер Сучиу американский журналист и автор многочисленных публикаций на военную тематику. Он отметил, что французский самолет Rafale в симуляции ближнего воздушного боя (CAC) смог условно поразить не только F-35A, но и F-15E Strike Eagle, а также финский F/A-18 Hornet.
По его словам, французские ВВС использовали этот результат как повод для демонстрации боевых возможностей истребителя Rafale, особенно на фоне информационных атак Китая и Пакистана, ставящих под сомнение эффективность машин после весенних событий на индийско-пакистанской границе.
Тогда сообщалось, что ВВС Индии потеряли один Rafale в результате применения китайской ракеты "воздух-воздух" PL-15. Этот эпизод вызвал сомнения в боевых возможностях французского истребителя, а потому "победа" Rafale над F-35A стала поводом для широкой огласки в индийской прессе.
The Economic Times вышла с заголовком "Rafale сбивает F-35A Lightning II над Финляндией" и напомнила, что Rafale уже демонстрировал успехи против американских стелс-истребителей, включая условное "сбивание" F-22 Raptor на учениях в ОАЭ в 2009 году.
Однако эксперт подчеркивают: такие "сбивания" зависят от правил и параметров учений. По оценкам Aviation News, в реальном воздушном бою Rafale вряд ли смог бы выйти на дистанцию визуального контакта с F-35A, учитывая его стелс-характеристики и преимущества в сетевых операциях.
Результаты симуляции "догфайта" нельзя напрямую трактовать как превосходство в бою, отмечают специалисты. Современные воздушные кампании все больше зависят от дальнобойных систем, стелс-технологий и информационного превосходства. Это подтверждают и эпизоды боевых действий в Украине, Ирене и Пакистане, где воздушные бои все чаще ведутся на больших расстояниях, с минимальным количеством "догфайтов".
Характеристики Dassault Rafale
- Страна-производитель: Франция
- Год ввода в эксплуатацию: 2016
- Количество построенных машин: около 750
- Длина: 15,24 м
- Высота: 5,33 м
- Размах крыла: 10,89 м
- Максимальная взлетная масса: 24 500 кг
- Силовая установка: два турбовентиляторных двигателя Snecma M88-4e
- Максимальная скорость: 1.8 Маха (2 220 км/ч)
- Практический потолок: более 16 800 м
- Дальность полета: до 3 700 км с внешними баками
- Экипаж: 1–2 человека (в зависимости от модификации)
- Вооружение: 30 мм пушка GIAT-30, широкий спектр ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", управляемые бомбы
Характеристики F-35A Lightning II
- Страна-производитель: США
- Год ввода в эксплуатацию: 2004
- Количество построенных машин: около 289
- Длина: 15,6 м
- Высота: 4,38 м
- Размах крыла: 10,6 м
- Максимальная взлетная масса: 31 751 кг
- Силовая установка: один турбовентиляторный двигатель Pratt & Whitney F135-PW-100 (тяга до 18 143 кгс)
- Максимальная скорость: 1.6 Маха (1 931 км/ч)
- Практический потолок: более 15 240 м
- Дальность полета: 2 172 км на внутреннем топливе, до 3 700 км с дополнительными баками
- Экипаж: 1 пилот
- Вооружение: 25 мм пушка GAU-22/A, два AIM-120 AMRAAM, два GBU-31 JDAM (во внутреннем отсеке), а также широкий набор подвесного вооружения при конфигурации с внешними узлами
Ранее мы писали о боевом эпизоде с участием истребителя индийских ВВС Rafale, который был сбит пакистанским летчиком самолета J-10 от китайской компании-производителя Chengdu. Это событие стало наглядным примером боевой эффективности китайской машины, а акции Chengdu Aircraft Company за два дня подскочили более чем на 40%.