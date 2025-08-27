"Догфайт" между союзниками: французский Rafale победил новейший истребитель F-35A (видео)

Во время учений в Финляндии произошел ближний воздушный бой между французским истребителем Dassault Rafale и американским F-35A Lightning II. К удивлению французская машина в учебном противостоянии одержала победу над передовым западным истребителем, взяв его “на мушку”.

Related video

Кадры, опубликованные пользователем MAKS 25, быстро распространились в соцсетях, вызвав дискуссию среди военных экспертов.

Rafale против F-35 - видео воздушного боя

Видео начинается со взлета истребителя Rafale, а через несколько секунд показан полет F-35. Затем летчик Rafale пытается захватить условного противника, и ровно на 15-й секунде радар французского истребителя обнаруживает американский истребитель-невидимку.

Французский Rafale против американского F-35 — детали

По этому случаю высказался Питер Сучиу американский журналист и автор многочисленных публикаций на военную тематику. Он отметил, что французский самолет Rafale в симуляции ближнего воздушного боя (CAC) смог условно поразить не только F-35A, но и F-15E Strike Eagle, а также финский F/A-18 Hornet.

По его словам, французские ВВС использовали этот результат как повод для демонстрации боевых возможностей истребителя Rafale, особенно на фоне информационных атак Китая и Пакистана, ставящих под сомнение эффективность машин после весенних событий на индийско-пакистанской границе.

Тогда сообщалось, что ВВС Индии потеряли один Rafale в результате применения китайской ракеты "воздух-воздух" PL-15. Этот эпизод вызвал сомнения в боевых возможностях французского истребителя, а потому "победа" Rafale над F-35A стала поводом для широкой огласки в индийской прессе.

The Economic Times вышла с заголовком "Rafale сбивает F-35A Lightning II над Финляндией" и напомнила, что Rafale уже демонстрировал успехи против американских стелс-истребителей, включая условное "сбивание" F-22 Raptor на учениях в ОАЭ в 2009 году.

Однако эксперт подчеркивают: такие "сбивания" зависят от правил и параметров учений. По оценкам Aviation News, в реальном воздушном бою Rafale вряд ли смог бы выйти на дистанцию визуального контакта с F-35A, учитывая его стелс-характеристики и преимущества в сетевых операциях.

Результаты симуляции "догфайта" нельзя напрямую трактовать как превосходство в бою, отмечают специалисты. Современные воздушные кампании все больше зависят от дальнобойных систем, стелс-технологий и информационного превосходства. Это подтверждают и эпизоды боевых действий в Украине, Ирене и Пакистане, где воздушные бои все чаще ведутся на больших расстояниях, с минимальным количеством "догфайтов".

Характеристики Dassault Rafale

Истребитель Dassault Rafale поколения 4+ Фото: pinterest.com

Страна-производитель: Франция

Год ввода в эксплуатацию: 2016

Количество построенных машин: около 750

Длина: 15,24 м

Высота: 5,33 м

Размах крыла: 10,89 м

Максимальная взлетная масса: 24 500 кг

Силовая установка: два турбовентиляторных двигателя Snecma M88-4e

Максимальная скорость: 1.8 Маха (2 220 км/ч)

Практический потолок: более 16 800 м

Дальность полета: до 3 700 км с внешними баками

Экипаж: 1–2 человека (в зависимости от модификации)

Вооружение: 30 мм пушка GIAT-30, широкий спектр ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", управляемые бомбы

Характеристики F-35A Lightning II

Истребитель пятого поколения F-35 Фото: US Air Force

Страна-производитель: США

Год ввода в эксплуатацию: 2004

Количество построенных машин: около 289

Длина: 15,6 м

Высота: 4,38 м

Размах крыла: 10,6 м

Максимальная взлетная масса: 31 751 кг

Силовая установка: один турбовентиляторный двигатель Pratt & Whitney F135-PW-100 (тяга до 18 143 кгс)

Максимальная скорость: 1.6 Маха (1 931 км/ч)

Практический потолок: более 15 240 м

Дальность полета: 2 172 км на внутреннем топливе, до 3 700 км с дополнительными баками

Экипаж: 1 пилот

Вооружение: 25 мм пушка GAU-22/A, два AIM-120 AMRAAM, два GBU-31 JDAM (во внутреннем отсеке), а также широкий набор подвесного вооружения при конфигурации с внешними узлами

Ранее мы писали о боевом эпизоде с участием истребителя индийских ВВС Rafale, который был сбит пакистанским летчиком самолета J-10 от китайской компании-производителя Chengdu. Это событие стало наглядным примером боевой эффективности китайской машины, а акции Chengdu Aircraft Company за два дня подскочили более чем на 40%.