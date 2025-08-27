"Отримав дозвіл на пограбунок": у захоплений Маріуполь приїхав клан Кадирова (фото)

Глава окупаційної адміністрації частини Донецької області Денис Пушилін дав соратникам чеченського лідера Рамзана Кадирова добро на грабіж Маріуполя в обмін на протекторат у боротьбі за владу з представниками Кремля.

В окупований Маріуполь навідалися Адам Делімханов, Магомед Даудов, Апти Алаудінов і Ахмед Дудаєв, пише у своєму Telegram-каналі керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, вони відвідали свої "володіння" в Маріуполі на ММК ім. Ілліча. Однак зроблено це було аж ніяк не для підняття бойового духу.

На зустріч із чеченською верхівкою зібрали військових

"Усе дуже просто. Мародерство. До Маріуполя вони всім племенем зустрілися в Донецьку з Пушиліним. Але сталося диво. Відразу після цієї зустрічі Пушилін видав Указ, що дозволяє транзит металобрухту в "ДНР". І вже після цього дозволу горяни рвонули в Маріуполь організувати мародерство", — пише він.

Андрющенко нагадав, що 2014 року після конфлікту з кадировцями Пушилін, за яким нібито стоїть ФСБ, заборонив вивезення металобрухту з території окупованої Донецької області, що найсильніше вдарило по клану Кадирова, який різав ММК ім. Ілліча на шматки.

Однак через 11 років він знову дозволив вивезення металу.

Пушилін дав добро на подальший грабіж Донбасу

"Відповідь "чому" досить очевидна. Таке вже Маріуполь проходив. Кадиров пообіцяв підтримати Пушиліна в Кремлі в боротьбі із Сергієм Кирієнком. За це отримав дозвіл на пограбунок", — пояснив він.

Андрющенко акцентував на тому, що мета окупації для росіян — красти і наживатися.

"Чисто колоніальна політика", — резюмував він.

Фото: Скриншот

Чеченські ЗМІ повідомили, що кадирівці з'явилися в Маріуполі не з порожніми руками. Вони привезли від фонду глави Чечні 100 транспортних засобів, 1000 fpv-дронів, 100 Mavik та інше.



Тим часом Рамзан Кадиров опублікував відеорепортаж із Маріуполя в себе в соцмережі, випадково розкривши місце базування 96 полку Росгвардії на території металургійного комбінату, пише "Милитарный".

За інформацією ресурсу, чеченські чиновники та представники силових відомств повідомили про відвідування місця розташування росгвардійців для урочистостей та оприлюднили запис із бійцями на території зруйнованого комбінату ім. Ілліча. На одному з кадрів можна побачити схему оборони промислового об'єкта, що вказує на виконання завдань з охорони бійцями 96 полку.

"Місце зустрічі російських окупантів із представниками військового командування, зокрема, командиром спецпризначенців "Ахмат" Апти Алаудіновим, було геолоковано в одній з адмінбудівель (за 150 метрів від виробничих цехів). Ймовірно, місце розтягування росгвардійців, які потрапили на відео, було в тій самій будівлі", — йдеться в репортажі.

Рамзан Кадиров "засвітив" базування своїх військ у Маріуполі

