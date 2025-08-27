"Получил разрешение на грабеж": в захваченный Мариуполь приехал клан Кадырова (фото)

Глава оккупационной администрации части Донецкой области Денис Пушилин дал соратникам чеченского лидера Рамзана Кадырова добро на грабеж Мариуполя взамен на протекторат в борьбе за власть с представителями Кремля.

В оккупированный Мариуполь наведались Адам Делимханов, Магомед Даудов, Апты Алаудинов и Ахмед Дудаев, пишет в своем Telegram-канале руководитель центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, они посетили свои "владения" в Мариуполе на ММК им. Ильича. Однако сделано это было отнюдь не для поднятия боевого духа.

"Все очень просто. Мародерство. До Мариуполя они всем племенем встретились в Донецке с Пушилиным. Но случилось чудо. Сразу после этой встречи Пушилин издал Указ, разрешающий транзит металлолома в "ДНР". И уже после этого разрешения горцы рванули в Мариуполь организовать мародерство", – пишет он.

Андрющенко напомнил, что в 2014 году после конфликт с кадыровцами Пушилин, за которым якобы стоит ФСБ, запретил вывоз металлолома с территории оккупированной Донецкой области, что сильнее всего ударило по клану Кадырову, резавшему ММК им. Ильича на куски.

Однако спустя 11 лет он снова разрешил вывоз метала.

"Ответ "почему" достаточно очевиден. Такое уже Мариуполь проходил. Кадыров пообещал поддержать Пушилина в Кремле в борьбе с Сергеем Кириенко. За это получил разрешение на грабеж", – объяснил он.

Андрющенко акцентировал на том, что цель оккупации для русских – воровать и наживаться.

"Чисто колониальная политика", – резюмировал он.

Чеченские СМИ сообщили, что кадыровцы появились в Мариуполе не с пустыми руками. Они привезли от фонда главы Чечни 100 транспортных средств, 1000 fpv-дронов, 100 Mavik и другое.

Тем временем Рамзан Кадыров опубликовал видеорепортаж из Мариуполя у себя в соцсети, случайно раскрыв место базирования 96 полка Росгвардии на территории металлургического комбината, пишет "Милитарный".

По информации ресурса, чеченские чиновники и представители силовых ведомств сообщили о посещении месторасположения росгвардейцев для торжественного и обнародовали запись с бойцами на территории разрушенного комбината им. Ильича. На одном из кадров можно увидеть схему обороны промышленного объекта, указывающую на выполнение задач по охране бойцами 96 полка.

"Место встречи российских оккупантов с представителями военного командования, в частности, командиром спецназа "Ахмат" Апты Алаудиновым было геолоцировано в одном из админ зданий ( в 150 метрах от производственных цехов. Вероятно, место растаскивания попавших на видео росгвардейцев находилось в том же здании", – говорится в репортаже.

