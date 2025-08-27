"Шахеди" масовано атакують Україну: у регіонах лунають вибухи, деталі (фото)

Під час вечірньої тривоги вибухи пролунали щонайменше в Києві, Дніпрі, Запоріжжі та Херсоні. За даними моніторингових каналів, станом на 21:55 у повітряному просторі України перебували понад 70 ударних БПЛА.

Повітряні сили України повідомили про рух ударних дронів 27 серпня о 20:03. У цей час безпілотники рухалися з півночі Сумської області курсом на Чернігівську та Полтавську області.

Також група ударних БпЛА залітала з півдня курсом на Запоріжжя. Наразі фіксувався підліт дронів до Києва. "Суспільне" повідомило про кілька вибухів у Києві, Запоріжжі та Херсоні.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО на лівому березі столиці і закликав усіх бути в укриттях. Пізніше він додав, що у Святошинському районі у двір 9-поверхового житлового будинку впав російський БПЛА. Вибуху і пошкоджень не було, екстрені служби прямують до місця.

У повітряному просторі України станом на 21:54 було 74 ворожих БПЛА, повідомляє канал monitor, який відстежує рух російських цілей.

Близько 10 "Шахедів" зараз летять від Скадовська в напрямку Тендрівської Коси і далі — до Миколаївської області. До 22:37 стало відомо про запуск 92 російських дронів.

Загроза масованого удару ЗС РФ по Україні

Моніторингові канали повідомляють про високу ймовірність вильоту стратегічної авіації РФ цієї ночі. Борти Ту-160 і Ту-95МС здійснили посадку на авіабазу "Українка" на Далекому Сході.

Активність голосової мережі стратегічної авіації противника йде на бойовій частоті. Біля України залишаються чотири борти Ту-95МС, споряджені крилатими ракетами, повідомляв раніше канал Tracking.

Нагадаємо, в ніч на 27 серпня Суми були під ударами дронів-камікадзе. Вибухи пошкодили об'єкти інфраструктури, багато жителів міста залишилися без світла.

Фокус також писав про значне зниження ціни "Шахеда" після масштабування їхнього виробництва на "Алабузі". Якщо раніше Москва купувала дрони в Тегерана за $193 тис. за штуку за умови замовлення від 6 тис. одиниць, то 2025 року вартість одного "Шахеда" впала до $70 тис.