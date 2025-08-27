"Шахеды" массированно атакуют Украину: в регионах раздаются взрывы, детали (фото)

Во время вечерней тревоги взрывы прозвучали по меньшей мере в Киеве, Днепре, Запорожье и Херсоне. По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 21:55 в воздушном пространстве Украины находились более 70 ударных БПЛА.

Related video

Воздушные силы Украины сообщили о движении ударных дронов 27 августа в 20:03. В это время беспилотники двигались с севера Сумской области курсом на Черниговскую и Полтавскую области.

Также группа ударных БпЛА залетала с юга курсом на Запорожье. В настоящее время фиксировался подлет дронов к Киеву. "Суспільне" сообщило о нескольких взрывах в Киеве, Запорожье и Херсоне.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО на левом берегу столицы и призвал всех быть в укрытиях. Позднее он добавил, что в Святошинском районе во двор 9-этажного жилого дома упал российский БПЛА. Взрыва и повреждений не было, экстренные службы направляются к месту.

В воздушном пространстве Украины по состоянию на 21:54 было 74 вражеских БПЛА, сообщает канал monitor, отслеживающий движение российских целей.

Около 10 "Шахедов" сейчас летят от Скадовска в направлении Тендровской Косы и далее — к Николаевской области. К 22:37 стало известно о запуске 92 российских дронов.

Угроза массированного удара ВС РФ по Украине

Мониторинговые каналы сообщают о высокой вероятности вылета стратегической авиации РФ в эту ночь. Борты Ту-160 и Ту-95МС совершили посадку на авиабазу "Украинка" на Дальнем Востоке.

Активность голосовой сети стратегической авиации противника идет на боевой частоте. Возле Украины остаются четыре борта Ту-95МС, снаряженные крылатыми ракетами, сообщал ранее канал Tracking.

Напомним, в ночь на 27 августа Сумы были под ударами дронов-камикадзе. Взрывы повредили объекты инфраструктуры, многие жители города остались без света.

Фокус также писал о значительном снижении цены "Шахеда" после масштабирования их производства на "Алабуге". Если ранее Москва покупала дроны у Тегерана за $193 тыс. за штуку при заказе от 6 тыс. единиц, то в 2025 году стоимость одного "Шахеда" упала до $70 тыс.