"Час настав": ексмеру Херсона пригрозили розстрілом перед інтерв'ю з пропагандистом

Ексмер Херсона Володимир Миколаєнко, який перебував у російському полоні три роки і повернувся додому в рамках обміну 24 серпня, зізнався, що перед інтерв'ю з пропагандистом Іваном Літоміним над ним "попрацювали".

Першими словами пропагандиста Літоміна під час зустрічі з Миколаєнком ще в окупованому Херсоні стала фраза "Після того, що ти там наговорив, наробив, тобі з в'язниці живим уже ніколи не вийти". Про це колишній градоначальник розповів в інтерв'ю херсонському виданню "Мост".

За його словами, пропагандисти та окупанти намагалися змусити його говорити те, що хотіли почути, але коли не домоглися бажаного, пішли погрози та залякування.

"Вони спочатку обробляли не на камеру. Потім на камеру. А потім знову не на камеру, тому що не отримали того, що хотіли. Говорили: "Ми тебе повеземо до Соловйова на ефір". Я сказав, що і там вони не витягнуть із мене ні слова. "А ми повеземо все одно, — говорили. — Заговориш. Розкажеш, як у вас тут Правий сектор і Азов керує"", — згадує він.

З полону Володимир Миколаєнко повернувся абсолютно невпізнанним Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Миколаєнко ніколи не залишався сам на сам із Літоміним, поруч постійно були люди з кийками.

Спочатку чоловіка знімали у дворі місцевого управління поліції.

"Столик поставили. А потім поставили до стінки, сказали "Зараз будемо тебе розстрілювати". Я сказав "Давайте" і став до стіни", — продовжує ексмер міста.

Коли в нього запитали, чи не страшно йому, він відповів, що страшно, здихати не хочеться. Але він свій сімейний обов'язок виконав, продовження роду, є дідом двох онуків:

"Прийшов час — значить прийшов час. Один почав стріляти в стінку, інші почали кричати "Зав'язуй!""

Коли Миколаєнка пропагандисти вивели в парк Слави і намагалися довести йому, що Херсон визволяли російські солдати, що на 9 травня (2022 року) в парку скрізь червоні прапори, а українці не поважають пам'ять про Велику вітчизняну війну, він відповів:

"Подивіться, як упорядковано парк Слави, а ви розповідаєте, що ми все знесли і не поважаємо цих людей. У мене дідусь загинув. Але загинув як? Під час визволення Києва, тому що потрібно було Київ звільнити до 7 листопада, і Ватутін поклав 700 тисяч людей за це. А якби це було 17 чи 27 листопада, може б і 150 тисяч поклали. Але треба було порадувати радянський народ".

Інтерв'ю Володимира Миколаєнка Івану Літоміну

Слова Миколаєнка не обрадували пропагандиста, як і його думка про те, що Роман Шухевич — герой України.

Пізніше Літомін заявився у квартиру до Миколаєнка, де теж знімав репортаж. До війни геройінтерв'ю колекціонував алкоголь, але після того, як у його домі погосподарювали незвані гості, все пропало.

"Дуже багато речей пропало. Сподобався їм, напевно, хочуть пам'ятати про мене", — іронізує він.

Пропагандист Іван Літомін у квартирі Володимира Миколаєнка Фото: Скриншот

А про Літоміна Миколаєнко не забув:

"Чесно кажучи, теж згадую цього Ванечку. Думаючи, я йому ще в Москву привіт передам".

Хто такий Іван Літомін

25-річний Іван Літомін, за інформацією War Sanction, уродженець Архангельська.

Він — російський пропагандист і воєнкор, який співпрацює з RT і "Известиями". У своїх репортажах журналіст фактично легітимізує окупацію і злочини ЗС РФ на території України.

Літомін просуває в репортажах кремлівські наративи, систематично звинувачує ЗСУ в обстрілах цивільних об'єктів та інфраструктури, розповідає, як українські воїни прикриваються цивільним населенням, а також брав інтерв'ю в українських військовополонених, що є поширеною практикою російської пропаганди для отримання "потрібних" свідчень і дискредитації української армії.

Нагадаємо, Володимир Миколаєнко розповів, чому не погодився на обмін ще 2022 року. Він віддав своє місце в списку тяжкопораненому воїну.

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ вигадали втрати ЗСУ в 1,7 млн осіб.