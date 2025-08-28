"Время пришло": экс-меру Херсона пригрозили расстрелом перед интервью с пропагандистом

Экс-мэр Херсона Владимир Миколаенко, который находился в российском плену три года и вернулся домой в рамках обмена 24 августа, признался, что перед интервью с пропагандистом Иваном Литоминым над ним "поработали".

Первыми словами пропагандиста Литомина при встрече с Миколаенко еще в оккупированном Херсоне стала фраза "После того, что ты там наговорил, наделал, тебе из тюрьмы живым уже никогда не выйти". Об этом бывший градоначальник рассказал в интервью херсонскому изданию "Мост".

По его словам, пропагандисты и оккупанты пытались заставить его говорить то, что хотели услышать, но когда не добились желаемого, пошли угрозы и запугивания.

"Они поначалу обрабатывали не на камеру. Затем на камеру. А потом снова не на камеру, потому что не получили того, что хотели. Говорили: "Мы тебя повезем в Соловьеву на эфир". Я сказал, что и там они не вытянут из меня ни слова. "А мы повезем все равно, — говорили. — Заговоришь. Расскажешь, как у вас здесь Правый сектор и Азов управляет"", — вспоминает он.

Из плена Владимир Миколаенко вернулся совершенно неузнаваемым Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Миколаенко никогда не оставался один на один с Литоминым, рядом постоянно были люди с дубинками.

Сначала мужчину снимали во дворе местного управления полиции.

"Столик поставили. А потом поставили к стенке, сказали "Сейчас будем тебя расстреливать". Я сказал "Давайте" и встал к стене", — продолжает экс-мер города.

Когда у него спросили, не страшно ли ему, он ответил, что страшно, сдыхать не хочется. Но он свой семейный долг выполнил, продолжение рода, является дедом двух внуков:

"Пришло время — значит пришло время. Один начал стрелять в стенку, другие начали кричать "Завязывай!""

Когда Миколаенко пропагандисты вывели в парк Славы и пытались доказать ему, что Херсон освобождали российские солдаты, на 9 мая (2022 года) в парке везде красные флаги, а украинцы не уважают пам'ять о Великой отечественной войне, он ответил:

"Посмотрите, как упорядочен парк Славы, а вы рассказываете, что мы все снесли и не уважаем этих людей. У меня дедушка погиб. Но погиб как? Во время освобождения Киева, потому что нужно было Киев освободить до 7 ноября, и Ватутин положил 700 тысяч человек за это. А если это было 17 или 27 ноября, может, и 150 тысяч бы положили. Но надо было порадовать советский народ".

Интервью Владимира Миколаенко Ивану Литомину

Слова Миколаенко не обрадовали пропагандиста, как и его мнение о том, что Роман Шухевич – герой Украины.

Позже Литомин заявился в квартиру к Миколаенко, где тоже снимал репортаж. До войны геройинтервью коллекционировал алкоголь, но после того, как в его доме похозяйничали непршенные гости, все пропало.

"Очень много вещей пропало. Понравился им, наверное, хотят помнить обо мне", – иронизирует он.

Пропагандист Иван Литомин в квартире Владимира Миколаенко Фото: Скриншот

А о Литомине Миколаенко не забыл:

"Чесно говоря, тоже вспоминаю этого Ванечку. Думая, я ему еще в Москву привет передам".

Кто такой Иван Литомин

25-летний Иван Литомин, по информации War Sanction, уроженец Архангельска.

Он – российский пропагандист и военкор, сотрудничающий с RT и "Известиями". В своих репортажах журналист фактически легитимизирует оккупацию и преступления ВС РФ на территории Украины.

Литомин продвигает в репортажах кремлевские нарративы, систематически обвиняет ВСУ в обстрелах гражданских объектов и инфраструктуры, рассказывает, как украинские воины прикрываются гражданским населением, а также брал интервью у украинских военнопленных, что является распространенной практикой российской пропаганды для получения "нужных" показаний и дискредитации украинской армии.

