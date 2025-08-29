Для удару по Києву ЗС РФ використовували реактивні "Герань-3": як із ними боротися, — авіаексперт

Атака на Україну 28 серпня мала комбінований характер: Росія залучила 9 балістичних ракет "Іскандер", 20 крилатих ракет Х-101 і близько 600 дронів типу Shahed. Крім того, противник застосував нові безпілотники "Герань-3", які конструктивно відрізняються від "шахедів".

Авіаційний експерт Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Державного музею авіації ім. А.К. Антонова, в ефірі "Українського радіо" розповів про застосування Росією нових тактичних прийомів і озброєнь. Особливу увагу експерт приділив появі в арсеналі росіян нової модифікації дрона — "Герань-3", який відрізняється від звичної "Герані-2" наявністю турбореактивного двигуна.

Російський БПЛА має такі характеристики:

швидкість до 500 км/год (проти 180-200 км/год у поршневої версії);

двигун іноземного виробництва — зафіксовано чеські та китайські варіанти;

стандартна боєголовка масою 50 кг (осколково-фугасна, запального типу).

За словами Романенка, політ нового дрона можна відрізнити за характерним свистом, джерелом якого є турбореактивний двигун. Водночас розмір, конструкція, маса і тип бойової частини у "Герань-3" такі ж, як і в попередника.

Експерт зазначив, що реактивний двигун ускладнює перехоплення, але водночас відкриває нові можливості для боротьби. На відміну від поршневої версії, "Герань-3" випромінює сильне теплове випромінювання, що робить дрон вразливим для переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК).

"Оскільки є джерело тепла, теплове наведення допомагає їх ефективно збивати", — додав Романенко.

Дрони "Герань-3" — які методи боротьби

За словами експерта, Україна активно використовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), через що значна частина російських дронів губиться в повітрі та не досягає цілей. Крім того, ефективними залишаються дії армійської авіації й навіть легких літаків Як-52 з кулеметниками на борту. Такі екіпажі знищили вже понад 120 розвідувальних безпілотників на Одещині.

На думку Романенка, майбутнє протистояння з російськими дронами — за спеціалізованими ракетами проти БПЛА, які розробляються західними партнерами. Їхня головна перевага — відносна дешевизна і висока ефективність, що критично важливо при відбитті масованих атак.

"Ракета має бути дешевшою за сам безпілотник. Щоб напевно збити безпілотник, потрібно запустити мінімум 2 ракети. Швидкість ракети більша, ніж у зенітного дрона-перехоплювача. Зараз пробують використовувати лазери, але, найімовірніше, це глухий кут проти безпілотників", — підкреслив Романенко.

Нагадаємо, 28 серпня під час атаки на Київ ЗС РФ застосували дрон "Герань-3". З'ясувалося, що на БПЛА був встановлений двигун PBS TJ40-G2 з тягою 400 ньютонів, виготовлений компанією PBS Velká Bíteš у Чеській Республіці.