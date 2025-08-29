Для удара по Киеву ВС РФ использовали реактивные "Герань-3": как с ними бороться, — авиаэксперт

Атака на Украину 28 августа носила комбинированный характер: Россия задействовала 9 баллистических ракет «Искандер», 20 крылатых ракет Х-101 и около 600 дронов типа Shahed. Кроме того, противник применил новые беспилотники “Герань-3”, которые конструктивно отличаются от “шахедов”.

Related video

Авиационный эксперт Валерий Романенко, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. А.К. Антонова, в эфире "Украинского радио" рассказал о применении Россией новых тактических приемов и вооружений. Особое внимание эксперт уделил появлению в арсенале россиян новой модификации дрона — "Герань-3", который отличается от привычной "Герани-2" наличием турбореактивного двигателя.

Российский БПЛА обладает следующими характеристиками:

скорость до 500 км/ч (против 180–200 км/ч у поршневой версии);

двигатель иностранного производства — зафиксированы чешские и китайские варианты;

стандартная боеголовка массой 50 кг (осколочно-фугасная, зажигательного типа).

По словам Романенко, полет нового дрона можно отличить по характерному свисту, источником которого является турбореактивный двигатель. В то же время размер, конструкция, масса и тип боевой части у "Герань-3" такие же, как и у предшественника.

Эксперт отметил, что реактивный двигатель усложняет перехват, но одновременно открывает новые возможности для борьбы. В отличие от поршневой версии, "Герань-3" излучает сильное тепловое излучение, что делает дрон уязвимым для переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

"Поскольку есть источник тепла, тепловая наводка помогает их эффективно сбивать", — добавил Романенко.

Дроны Герань-3 — какие методы борьбы

По словам эксперта, Украина активно использует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), из-за чего значительная часть российских дронов теряется в воздухе и не достигает целей. Кроме того, эффективными остаются действия армейской авиации и даже легких самолетов Як-52 с пулеметчиками на борту. Такие экипажи уничтожили уже более 120 разведывательных беспилотников в Одесской области.

По мнению Романенко, будущее противостояния с российскими дронами – за специализированными ракетами против БПЛА, которые разрабатываются западными партнерами. Их главное преимущество – относительная дешевизна и высокая эффективность, что критически важно при отражении массированных атак.

"Ракета должна быть дешевле самого беспилотника. Чтобы наверняка сбить беспилотник, нужно запустить минимум 2 ракеты. Скорость ракеты больше, чем у зенитного дрона-перехватчика. Сейчас пробуют использовать лазеры, но, скорее всего, это тупик против беспилотников", — подчеркнул Романенко.

Напомним, 28 августа в ходе атаки на Киев ВС РФ применили дрон "Герань-3". Выяснилось, что на БПЛА был установлен двигатель PBS TJ40-G2 с тягой 400 ньютонов, изготовленный компанией PBS Velká Bíteš в Чешской Республике.