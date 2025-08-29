Морські дрони можуть замінити цілий есмінець: що кажуть у ВМС США після навчань

Чи може флотилія безекіпажних катерів (БЕК) замінити частину завдань, які виконує есмінець із керованою ракетною зброєю? На це питання намагається відповісти оперативна група Task Force 66 (TF66) ВМС США, яка влітку провела масштабні випробування морських безпілотників під час міжнародних навчань.

Керівник TF66 контрадмірал Майкл Меттіс представив концепцію так званого "деконструйованого DDG" (есмінця з керованою ракетною зброєю), пише видання Defense One. За його словами, 20 різнорідних БЕКів здатні виконати завдання есмінця з витратами приблизно в 30 разів нижчими, ніж утримання DDG.

Випробування і завдання безпілотних катерів

Уважно стежачи за війною в Україні, робоча група Меттіса все літо тестувала безпілотні системи під час спільних і багатонаціональних навчань. Зазначається, що TF66 брала участь у навчаннях BALTOPS і Arcane Thunder, взаємодіючи з НАТО, армією США і польськими підрозділами спецпризначенців. Під час випробувань безпілотні катери застосовували для розвідки та моніторингу обстановки. Крім того, відпрацьовували логістичні місії — доставляння боєприпасів і продовольства ізольованим підрозділам, а також проводили експерименти щодо сумісності даних і обміну відеопотоками з партнерами.

"Ідея полягає в тому, як узяти можливості есмінця, передати йому, можливо, одне із завдань, наприклад, оцінку морської обстановки, а потім визначити, як зберегти сталість і можливості цього корабля для виконання цієї місії за допомогою флотилії безпілотних апаратів", — пояснив адмірал.

За словами Меттіса, під час маневрів було встановлено, що безпілотні катери мають хорошу дальність дії, здатні перевозити сотні кілограмів вантажу, але при цьому залишаються повільними.

Американські військові зазначили, що наразі розглядається ключова ідея — розподілити функції есмінця між мережею безпілотних платформ: надводних, підводних, повітряних, а також систем кібер- і космічного спостереження. Це дасть змогу створити "ефект присутності" і стримування противника без необхідності постійного залучання великих бойових кораблів.

Однак при цьому залишаються питання стійкості безпілотних систем до радіоелектронних перешкод і забезпечення їх довготривалої присутності в районах підвищеної активності, наприклад, у Гвінейській затоці.

Таким чином у перспективі американський флот розраховує сформувати універсальну концепцію застосування роботизованих флотилій, здатних посилювати або частково замінювати традиційні кораблі.

Нагадаємо, у серпні біля берегів Каліфорнії Військово-морські сили США провалили випробування за участю безекіпажних катерів. Проблеми з програмним забезпеченням призвели до збоїв і невдач під час випробувань безпілотників, унаслідок чого частина БЕКів просто заглухла і розбилася.

Під час російсько-української війни активно застосовуються морські дрони. 28 серпня російські сили завдали удару по кораблю ВМС України. За допомогою безпілотного катера було уражено українське розвідувальне судно "Сімферополь" на річці Дунай в Одеській області.