Морские дроны могут заменить целый эсминец: что говорят в ВМС США после учений

Может ли флотилия безэкипажных катеров (БЭК) заменить часть задач, выполняемых эсминцем с управляемым ракетным оружием? На этот вопрос пытается ответить оперативная группа Task Force 66 (TF66) ВМС США, которая летом провела масштабные испытания морских беспилотников во время международных учений.

Руководитель TF66 контр-адмирал Майкл Мэттис представил концепцию так называемого "деконструированного DDG" (эсминца с управляемым ракетным оружием), пишет издание Defense One. По его словам, 20 разнородных БЭКов способны выполнить задачи эсминца с затратами примерно в 30 раз ниже, чем содержание DDG.

Испытания и задачи беспилотных катеров

Внимательно следя за войной в Украине, рабочая группа Мэттиса все лето тестировала беспилотные системы в ходе совместных и многонациональных учений. Отмечается, что TF66 участвовала в учениях BALTOPS и Arcane Thunder, взаимодействуя с НАТО, армией США и польскими подразделениями спецназа. В ходе испытаний беспилотные катера применялись для разведки и мониторинга обстановки. Кроме того, отрабатывались логистические миссии — доставка боеприпасов и продовольствия изолированным подразделениям, а также проводились эксперименты по совместимости данных и обмену видеопотоками с партнерами.

"Идея заключается в том, как взять возможности эсминца, передать ему, возможно, одну из задач, например, оценку морской обстановки, а затем определить, как сохранить постоянство и возможности этого корабля для выполнения этой миссии с помощью флотилии беспилотных аппаратов", — пояснил адмирал.

По словам Мэттиса, в ходе маневров было установлено, что беспилотные катера обладают хорошей дальностью действия, способны перевозить сотни килограммов груза, но при этом остаются медленными.

Американские военные отметили, что в настоящее время рассматривается ключевая идея — распределить функции эсминца между сетью беспилотных платформ: надводных, подводных, воздушных, а также систем кибер- и космического наблюдения. Это позволит создать "эффект присутствия" и сдерживания противника без необходимости постоянного задействования крупных боевых кораблей.

Однако при этом остаются вопросы устойчивости беспилотных систем к радиоэлектронным помехам и обеспечение их долговременного присутствия в районах повышенной активности, например, в Гвинейском заливе.

Таким образом в перспективе американский флот рассчитывает сформировать универсальную концепцию применения роботизированных флотилий, способных усиливать или частично заменять традиционные корабли.

Напомним, в августе у берегов Калифорнии Военно-морские силы США провалили испытания с участием безэкипажных катеров. Проблемы с программным обеспечением привели к сбоям и неудачам при испытаниях беспилотников, в результате чего часть БЭКов просто заглохла и разбилась.

В ходе российско-украинской войны активно применяются морские дроны. 28 августа российские силы нанесли удар по кораблю ВМС Украины. С помощью беспилотного катера было поражено украинское разведывательное судно "Симферополь" на реке Дунай в Одесской области.