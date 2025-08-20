ВМС США создают флот дронов для борьбы с Китаем: последнее испытание провалено (видео)
Проблемы с программным обеспечением привели к сбоям и неудачам при испытаниях беспилотников. Часть их них просто заглохла и разбилась.
Во время испытаний ВМС США у побережья Калифорнии в прошлом месяце, которые должны были продемонстрировать лучшие автономные беспилотные катера Пентагона, одно судно неожиданно заглохло, пишет Reuters.
Пока военные пытались перезапустить беспилотный катер, еще один беспилотник, в этот раз летательный, врезался в правый борт стоявшей на холостом ходу лодки, перемахнул через палубу и рухнул обратно в воду — инцидент был запечатлен на видео.
Ранее не сообщавшийся эпизод, в котором участвовали два судна, построенные американскими конкурентами в сфере оборонных технологий Saronic и BlackSea Technologies, является одной из серии недавних неудач в попытках Пентагона создать флот автономных судов, сообщают около дюжины человек, знакомых с программой.
Несколькими неделями ранее, во время другого испытания ВМС, капитан вспомогательного катера упал в воду после того, как другое автономное судно Black Sea, которое он буксировал, внезапно ускорилось, в результате чего вспомогательный катер опрокинулся.
По словам инсайдера, оба инцидента стали результатом сочетания сбоев программного обеспечения и человеческой ошибки, включая сбои в связи между бортовыми системами и внешним автономным программным обеспечением.
Военно-морские силы, компании Saronic и BlackSea отказались комментировать инциденты.
Американские беспилотники – что известно
Американское военное руководство, видя, что в современной войне без дронов не обойтись, что продемонстрировала война в Украине, неоднократно заявляло о необходимости создания автономных роев воздушных и морских беспилотников, чтобы воспрепятствовать возможному продвижению Китая через Тайваньский пролив. Тайвань также начал приобретать собственные морские беспилотники.
Разрабатываемые в Украине морские беспилотники могут нести оружие, взрывчатку и оборудование для наблюдения, в основном имеют дистанционное управление и стоят около 250 000 долларов, что делает их оптимальными для миссий камикадзе, которые фактически нейтрализовали Черноморский флот России.
Тем временем США стремятся создать автономный военно-морской флот, способный передвигаться группами и без человеческого командования. Это более амбициозная задача, требующая более высокой стоимости: до нескольких миллионов долларов за катер.
Проблемы ВМС США не ограничиваются простоями по обеспечению работы морских дронов: их автономное подразделение по сбору данных с помощью беспилотников также пострадало из-за увольнения своего высокопоставленного адмирала Кевина Смита, а другой высокопоставленный представитель Пентагона выразил обеспокоенность по поводу программы на откровенной встрече с руководством ВМС в прошлом месяце.
После последнего инцидента Отдел оборонных инноваций Пентагона (DIU), который приобрел технологию для испытаний, приостановил на неопределенный срок контракт с L3Harris (LHX.N) стоимостью около 20 миллионов долларов. Эта компания предоставляла автономное программное обеспечение, используемое для управления некоторыми судами.
Чтобы ускорить разработку беспилотников, Пентагон в 2023 году запустил программу Replicator стоимостью 1 миллиард долларов. В рамках этой программы такие ведомства, как ВМС США и Министерство обороны США, планировали приобрести тысячи воздушных и морских беспилотников, а также программное обеспечение для их управления. Первые системы, созданные в рамках этой программы, должны быть представлены в августе.
Согласно данным о закупках, Военно-морской флот выделил не менее 160 миллионов долларов компании BlackSea, которая ежемесячно производит десятки своих автономных разведывательных катеров.
Компания Saronic, недавно оцененная в 4 миллиарда долларов, производит конкурентоспособный морской беспилотник Corsair, но пока не объявляла о крупном контракте. Данные федеральных закупок свидетельствуют о том, что компания получила не менее 20 миллионов долларов по соглашениям о прототипах.
"Эти системы будут играть решающую роль в будущем морской войны, расширяя радиус действия флота, улучшая ситуационную осведомленность и повышая боевую эффективность", — заявил исполняющий обязанности начальника военно-морских операций Джим Килби во время визита на объект BlackSea в июне.
После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп сделал дроны одним из главных военных приоритетов. "Большой красивый законопроект" Трампа, принятый в прошлом месяце, предусматривает выделение почти 5 миллиардов долларов на морские автономные системы.
Неразбериха возникла в то время, когда судостроители и поставщики программного обеспечения стремятся обеспечить себе еще более крупные автономные морские проекты, такие как беспилотные подводные лодки и грузовые суда.
Т. К. Хэммс, эксперт по автономному оружию и член Атлантического совета, заявил, что ВМС США находятся в "неизведанных водах", пытаясь в ускоренном темпе пересмотреть десятилетия традиций.
"У вас есть система, которая привыкла строить большие вещи, тратить годы на принятие решений, а теперь вы внезапно требуете от них действовать быстро", — сказал он.
