ВМС США создают флот дронов для борьбы с Китаем: последнее испытание провалено (видео)

Проблемы с программным обеспечением привели к сбоям и неудачам при испытаниях беспилотников. Часть их них просто заглохла и разбилась.

Во время испытаний ВМС США у побережья Калифорнии в прошлом месяце, которые должны были продемонстрировать лучшие автономные беспилотные катера Пентагона, одно судно неожиданно заглохло, пишет Reuters.

Испытания морских дронов США пока терпят неудачу

Пока военные пытались перезапустить беспилотный катер, еще один беспилотник, в этот раз летательный, врезался в правый борт стоявшей на холостом ходу лодки, перемахнул через палубу и рухнул обратно в воду — инцидент был запечатлен на видео.

Ранее не сообщавшийся эпизод, в котором участвовали два судна, построенные американскими конкурентами в сфере оборонных технологий Saronic и BlackSea Technologies, является одной из серии недавних неудач в попытках Пентагона создать флот автономных судов, сообщают около дюжины человек, знакомых с программой.

Несколькими неделями ранее, во время другого испытания ВМС, капитан вспомогательного катера упал в воду после того, как другое автономное судно Black Sea, которое он буксировал, внезапно ускорилось, в результате чего вспомогательный катер опрокинулся.

По словам инсайдера, оба инцидента стали результатом сочетания сбоев программного обеспечения и человеческой ошибки, включая сбои в связи между бортовыми системами и внешним автономным программным обеспечением.

Военно-морские силы, компании Saronic и BlackSea отказались комментировать инциденты.

Американские беспилотники – что известно

Американское военное руководство, видя, что в современной войне без дронов не обойтись, что продемонстрировала война в Украине, неоднократно заявляло о необходимости создания автономных роев воздушных и морских беспилотников, чтобы воспрепятствовать возможному продвижению Китая через Тайваньский пролив. Тайвань также начал приобретать собственные морские беспилотники.

Разрабатываемые в Украине морские беспилотники могут нести оружие, взрывчатку и оборудование для наблюдения, в основном имеют дистанционное управление и стоят около 250 000 долларов, что делает их оптимальными для миссий камикадзе, которые фактически нейтрализовали Черноморский флот России.

Тем временем США стремятся создать автономный военно-морской флот, способный передвигаться группами и без человеческого командования. Это более амбициозная задача, требующая более высокой стоимости: до нескольких миллионов долларов за катер.

Морские дроны Saronic Фото: Соцсети

Проблемы ВМС США не ограничиваются простоями по обеспечению работы морских дронов: их автономное подразделение по сбору данных с помощью беспилотников также пострадало из-за увольнения своего высокопоставленного адмирала Кевина Смита, а другой высокопоставленный представитель Пентагона выразил обеспокоенность по поводу программы на откровенной встрече с руководством ВМС в прошлом месяце.

После последнего инцидента Отдел оборонных инноваций Пентагона (DIU), который приобрел технологию для испытаний, приостановил на неопределенный срок контракт с L3Harris (LHX.N) стоимостью около 20 миллионов долларов. Эта компания предоставляла автономное программное обеспечение, используемое для управления некоторыми судами.

Чтобы ускорить разработку беспилотников, Пентагон в 2023 году запустил программу Replicator стоимостью 1 миллиард долларов. В рамках этой программы такие ведомства, как ВМС США и Министерство обороны США, планировали приобрести тысячи воздушных и морских беспилотников, а также программное обеспечение для их управления. Первые системы, созданные в рамках этой программы, должны быть представлены в августе.

Согласно данным о закупках, Военно-морской флот выделил не менее 160 миллионов долларов компании BlackSea, которая ежемесячно производит десятки своих автономных разведывательных катеров.

Компания Saronic, недавно оцененная в 4 миллиарда долларов, производит конкурентоспособный морской беспилотник Corsair, но пока не объявляла о крупном контракте. Данные федеральных закупок свидетельствуют о том, что компания получила не менее 20 миллионов долларов по соглашениям о прототипах.

"Эти системы будут играть решающую роль в будущем морской войны, расширяя радиус действия флота, улучшая ситуационную осведомленность и повышая боевую эффективность", — заявил исполняющий обязанности начальника военно-морских операций Джим Килби во время визита на объект BlackSea в июне.

После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп сделал дроны одним из главных военных приоритетов. "Большой красивый законопроект" Трампа, принятый в прошлом месяце, предусматривает выделение почти 5 миллиардов долларов на морские автономные системы.

Неразбериха возникла в то время, когда судостроители и поставщики программного обеспечения стремятся обеспечить себе еще более крупные автономные морские проекты, такие как беспилотные подводные лодки и грузовые суда.

Т. К. Хэммс, эксперт по автономному оружию и член Атлантического совета, заявил, что ВМС США находятся в "неизведанных водах", пытаясь в ускоренном темпе пересмотреть десятилетия традиций.

"У вас есть система, которая привыкла строить большие вещи, тратить годы на принятие решений, а теперь вы внезапно требуете от них действовать быстро", — сказал он.

А тем временем, военно-морские силы Азербайджана получили турецкие морские дроны Salvo, они могут нести управляемые ракеты и пулеметы.

