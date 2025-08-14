Подготовка к войне с КНР: Тайвань создал свои аналоги украинских морских дронов (видео)

На фоне роста вероятности китайского вторжения Тайвань усиливает внимание к средствам противодействия морскому десанту, изучая опыт Украины по применению ударных морских беспилотников в Черном море. Тайваньские специалисты разработали несколько моделей безэкипажных катеров.

Островное государство активно развивает собственные аналоги украинских морских дронов, способных выполнять как разведывательные, так и ударные задачи. Об этом сообщает портал Naval News.

Обозреватели отмечают, что Первая модель Sea Shark 400 была представлена в 2023 году, но затем развитие программы замедлилось. Однако в последнее время Тайвань показал сразу несколько новых образцов, среди которых выделяются Kuaiqi, Endeavour Manta, Sea Shark 800 и Piranha 9.

Модели тайваньских безэкипажных катеров Фото: Naval News

Новые образцы морских дронов Тайваня

Kuaiqi

Kuaiqi - это скоростной беспилотный катер (БЭК), который предназначен для прорыва обороны кораблей противника и быстрого выхода в зону поражения.

Дрон способен развивать скорость до 43 узлов (около 80 км/ч) и оснащен антенной спутниковой связи Kymeta для стабильного управления на больших дистанциях.

Аппарат может нести боевую часть для выполнения атак типа «камикадзе» и запускать барражирующие боеприпасы Jing Feng (аналог американских Switchblade).

Endeavour Manta

Это крупный морской дрон с футуристическим дизайном, построенный по схеме тримарана. Длина — 8,6 м, ширина — 3,7 м. Аппарат может действовать как в беспилотном, так и в пилотируемом режиме, что повышает гибкость его применения. Большая палуба и корпус Endeavour Manta обеспечивают устойчивость на высокой скорости и возможность установки дополнительного вооружения или сенсорных систем.

Sea Shark 800

Данный БЭК является увеличенной и модернизированной версией Sea Shark 400, который. вероятно, оснащен ударной боевой частью. Двигатели скрыты под защитным кожухом для снижения уязвимости от огня противника. Конструкция рассчитана на повышенную живучесть, а улучшенные гидродинамические обводы корпуса позволяют работать в сложных погодных условиях.

Краткий обзор беспилотника Sea Shark 800

Piranha 9

Еще одним решением тайваньских инженеров стал безэкипажный катер Piranha 9. Как следует из названия, дрон представляет собой 9-метровую конструкцию, которая выполнена со специальным радиопоглощающим покрытием и формой для снижения заметности в радиолокационном диапазоне.

В отличие от большинства малых морских дронов, Piranha 9 имеет значительную высоту корпуса, поэтому применение малозаметных технологий здесь действительно оправдано. Беспилотник может действовать как в роли разведчика, так и как ударная платформа.

Репортаж о морском дроне Piranha 9

Ранее Naval News сообщал, что на оборонной выставке MADEX 2025 южнокорейские разработчики из ADD представили экспериментальную сверхскоростную торпеду, предназначенную для использования с морскими беспилотниками нового поколения. Главная особенность решения — торпеда уничтожает цель исключительно за счет кинетической энергии на высоких скоростях.