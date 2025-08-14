Підготовка до війни з КНР: Тайвань створив свої аналоги українських морських дронів (відео)

На тлі зростання ймовірності китайського вторгнення Тайвань посилює увагу до засобів протидії морському десанту, вивчаючи досвід України щодо застосування ударних морських безпілотників у Чорному морі. Тайванські фахівці розробили кілька моделей безекіпажних катерів.

Острівна держава активно розвиває власні аналоги українських морських дронів, здатних виконувати як розвідувальні, так і ударні завдання. Про це повідомляє портал Naval News.

Оглядачі зазначають, що Першу модель Sea Shark 400 було представлено 2023 року, але потім розвиток програми сповільнився. Однак останнім часом Тайвань показав одразу кілька нових зразків, серед яких виділяються Kuaiqi, Endeavour Manta, Sea Shark 800 і Piranha 9.

Моделі тайванських безекіпажних катерів Фото: Naval News

Нові зразки морських дронів Тайваню

Kuaiqi

Kuaiqi — це швидкісний безпілотний катер (БЕК), який призначений для прориву оборони кораблів противника і швидкого виходу в зону ураження.

Дрон здатний розвивати швидкість до 43 вузлів (близько 80 км/год) і оснащений антеною супутникового зв'язку Kymeta для стабільного управління на великих дистанціях.

Апарат може нести бойову частину для виконання атак типу "камікадзе" і запускати баражувальні боєприпаси Jing Feng (аналог американських Switchblade).

Endeavour Manta

Це великий морський дрон з футуристичним дизайном, побудований за схемою тримарана. Довжина — 8,6 м, ширина — 3,7 м. Апарат може діяти як у безпілотному, так і в пілотованому режимі, що підвищує гнучкість його застосування. Велика палуба і корпус Endeavour Manta забезпечують стійкість на високій швидкості і можливість встановлення додаткового озброєння або сенсорних систем.

Sea Shark 800

Цей БЕК є збільшеною і модернізованою версією Sea Shark 400, який, імовірно, оснащений ударною бойовою частиною. Двигуни приховані під захисним кожухом для зниження вразливості від вогню противника. Конструкція розрахована на підвищену живучість, а поліпшені гідродинамічні обводи корпусу дають змогу працювати в складних погодних умовах.

Піранья 9

Ще одним рішенням тайванських інженерів став безекіпажний катер Piranha 9. Як випливає з назви, дрон являє собою 9-метрову конструкцію, яка виконана зі спеціальним покриттям, що поглинає радіосигнал, і формою для зниження помітності в радіолокаційному діапазоні.

На відміну від більшості малих морських дронів, Piranha 9 має значну висоту корпусу, тому застосування малопомітних технологій тут справді виправдане. Безпілотник може діяти як у ролі розвідника, так і як ударна платформа.

Раніше Naval News повідомляв, що на оборонній виставці MADEX 2025 південнокорейські розробники з ADD представили експериментальну надшвидкісну торпеду, призначену для використання з морськими безпілотниками нового покоління. Головна особливість рішення — торпеда знищує ціль виключно за рахунок кінетичної енергії на високих швидкостях.