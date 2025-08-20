ВМС США створюють флот дронів для боротьби з Китаєм: останнє випробування провалено (відео)

Проблеми з програмним забезпеченням призвели до збоїв і невдач під час випробувань безпілотників. Частина з них просто заглохла і розбилася.

Під час випробувань ВМС США біля узбережжя Каліфорнії минулого місяця, які мали продемонструвати найкращі автономні безпілотні катери Пентагону, одне судно несподівано заглохло, пише Reuters.

Випробування морських дронів США поки що зазнають невдачі

Поки військові намагалися перезапустити безпілотний катер, ще один безпілотник, цього разу літальний, врізався в правий борт човна, що стояв на холостому ходу, перемахнув через палубу і звалився назад у воду — інцидент було зафіксовано на відео.

Епізод, про який раніше не повідомляли, в якому брали участь два судна, побудовані американськими конкурентами у сфері оборонних технологій Saronic і BlackSea Technologies, є однією із серії нещодавніх невдач у спробах Пентагону створити флот автономних суден, повідомляють близько дюжини осіб, знайомих із програмою.

Кількома тижнями раніше, під час іншого випробування ВМС, капітан допоміжного катера впав у воду після того, як інше автономне судно Black Sea, яке він буксирував, раптово прискорилося, внаслідок чого допоміжний катер перекинувся.

За словами інсайдера, обидва інциденти стали результатом поєднання збоїв програмного забезпечення і людської помилки, включно зі збоями у зв'язку між бортовими системами і зовнішнім автономним програмним забезпеченням.

Військово-морські сили, компанії Saronic і BlackSea відмовилися коментувати інциденти.

Американські безпілотники — що відомо

Американське військове керівництво, бачачи, що в сучасній війні без дронів не обійтися, що продемонструвала війна в Україні, неодноразово заявляло про необхідність створення автономних роїв повітряних і морських безпілотників, щоб перешкодити можливому просуванню Китаю через Тайванську протоку. Тайвань також почав купувати власні морські безпілотники.

Морські безпілотники, що розробляються в Україні, можуть нести зброю, вибухівку та обладнання для спостереження, здебільшого мають дистанційне керування і коштують близько 250 000 доларів, що робить їх оптимальними для місій камікадзе, які фактично нейтралізували Чорноморський флот Росії.

Тим часом США прагнуть створити автономний військово-морський флот, здатний пересуватися групами і без людського командування. Це більш амбітне завдання, що вимагає більш високої вартості: до кількох мільйонів доларів за катер.

Морські дрони Saronic Фото: Соцсети

Проблеми ВМС США не обмежуються простоями із забезпечення роботи морських дронів: їхній автономний підрозділ зі збору даних за допомогою безпілотників також постраждав через звільнення свого високопоставленого адмірала Кевіна Сміта, а інший високопоставлений представник Пентагону висловив занепокоєння з приводу програми на відвертій зустрічі з керівництвом ВМС минулого місяця.

Після останнього інциденту Відділ оборонних інновацій Пентагону (DIU), який придбав технологію для випробувань, призупинив на невизначений термін контракт з L3Harris (LHX.N) вартістю близько 20 мільйонів доларів. Ця компанія надавала автономне програмне забезпечення, що використовується для управління деякими суднами.

Щоб прискорити розробку безпілотників, Пентагон у 2023 році запустив програму Replicator вартістю 1 мільярд доларів. У межах цієї програми такі відомства, як ВМС США і Міністерство оборони США, планували придбати тисячі повітряних і морських безпілотників, а також програмне забезпечення для їхнього управління. Перші системи, створені в межах цієї програми, мають бути представлені в серпні.

Згідно з даними про закупівлі, Військово-морський флот виділив щонайменше 160 мільйонів доларів компанії BlackSea, яка щомісяця виробляє десятки своїх автономних розвідувальних катерів.

Компанія Saronic, нещодавно оцінена в 4 мільярди доларів, виробляє конкурентоспроможний морський безпілотник Corsair, але поки не оголошувала про великий контракт. Дані федеральних закупівель свідчать про те, що компанія отримала не менше 20 мільйонів доларів за угодами про прототипи.

"Ці системи відіграватимуть вирішальну роль у майбутньому морської війни, розширюючи радіус дії флоту, покращуючи ситуаційну обізнаність і підвищуючи бойову ефективність", — заявив виконувач обов'язків начальника військово-морських операцій Джим Кілбі під час візиту на об'єкт BlackSea у червні.

Після повернення в Білий дім президент США Дональд Трамп зробив дрони одним із головних військових пріоритетів. "Великий красивий законопроєкт" Трампа, ухвалений минулого місяця, передбачає виділення майже 5 мільярдів доларів на морські автономні системи.

Плутанина виникла в той час, коли суднобудівники і постачальники програмного забезпечення прагнуть гарантувати собі ще більші автономні морські проєкти, як-от безпілотні підводні човни і вантажні судна.

Т. К. Хеммс, експерт з автономної зброї і член Атлантичної ради, заявив, що ВМС США перебувають у "незвіданих водах", намагаючись у прискореному темпі переглянути десятиліття традицій.

"У вас є система, яка звикла будувати великі речі, витрачати роки на ухвалення рішень, а тепер ви раптово вимагаєте від них діяти швидко", — сказав він.

А тим часом, військово-морські сили Азербайджану отримали турецькі морські дрони Salvo, вони можуть нести керовані ракети і кулемети.

Також Фокус писав, що в Китаї під час репетиції військового параду на вулицях Пекіна показали нову зброю, яку везли на 20-метровій вантажівці. Спочатку зброя здалася схожою на ядерну торпеду "Посейдон" Російської Федерації. Утім, пізніше з'ясували, що йдеться про новітній морський дрон.