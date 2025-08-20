У військових Азербайджану з'явилися морські дрони з ракетами і кулеметами: навіщо їм це озброєння (фото)

Військово-морські сили Азербайджану отримали турецькі морські дрони Salvo, вони можуть нести керовані ракети і кулемети.

Безекіпажні катери створили турецька суднобудівна компанія Dearsan разом із підприємствами Aselsan, Roketsan і Yaltes, тепер вони працюють у Каспійському морі. Про це повідомили аналітики мілітарі-порталу Defense Express.

Уперше катери побачили на навчаннях ВМС Азербайджану в Каспійському морі після погіршення регіональної безпеки і відносин Баку з Москвою і Тегераном.

Salvo є першими бойовими морськими дронами на озброєнні армії Азербайджану. До того ж на навчаннях їх бачили без озброєння, а в передній частині можна побачити конструкцію, схожу на кабіну, чого немає в оригіналі.

Безекіпажний катер Salvo — перший у армії Азербайджану

Морський дрон Salvo — короткі характеристики

Довжина БпЛА Salvo — 14,79 метра, а ширина — 3,83 метра. Осадка становить 0,75 метра, а максимальна швидкість — до 92 км/год. Дальність дії — понад 555 км).

У рух катер приводять два дизельні двигуни і два водомети. Окремий дизельний генератор на ньому стоїть для живлення обладнання.

Як озброєння у Salvo є один дистанційно керований 12,7 мм кулемет зі стабілізацією, пускова установка для чотирьох ракет L-UMTAS або восьми Cirit — копії американського APKWS.

У дрона Salvo tcnm невеликий морський радар

На представлених фото оглядачі помітили невеликий морський радар. Інша особливість цього безекіпажного катера — висувна щогла з оптико-прицільною станцією для збільшення дальності огляду і зручності наведення керованих ракет.

Ймовірно, Азербайджан розвиває сферу морських безпілотників і незабаром можна очікувати, що на озброєнні їхніх ВМС будуть дрони на кшталт українських Magura, підсумували експерти.

Нагадаємо, Китай активно розробляє морські дрони і визнає, що за ними майбутнє. На озброєнні китайської армії є підводні БпЛА XLUUV.

Британія нещодавно випробувала новий підводний дрон Excalibur на навчаннях із ВМС Австралії. Катер є найбільшою безпілотною підводною платформою.