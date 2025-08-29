Став бездомним, поки служив: шахраї залишили українського воїна без житла (відео)

Історією українського військового Михайла Савчука, який під час служби на фронті залишився без батьківського дому через дії шахраїв, займеться прокуратура.

Очільник прокуратури Вінницької області та Офіс генпрокурора впевнені, що будинок героя має залишитися його будинком, і вирішили особисто втрутитися у справу. Наразі за місцем почалися обшуки, а кримінальне провадження перекваліфіковано, повідомили в Офісі генпрокурора.

Історія Михайла Савчука: що відомо

Уперше про ситуацію, з якою зіткнувся уродженець Вінниці, розповіли журналісти hromadske.

Михайло втратив батька і жив із матір'ю. У 2016 році вона померла. Коли почалася війна, Савчук пішов добровольцем боронити батьківщину, попри те, що мав "білий квиток". З другої спроби чоловік зміг потрапити в армію і служив оператором дрона в 46-й бригаді.

У листопаді 2024-го на Курахівському напрямку він дістав важке поранення. Це сталося в день його народження. У нього були зламані ноги, пошкоджений таз, у тілі — безліч осколків.

Йому вдалося вибратися і потрапити в госпіталь. Частина осколків у ньому залишається досі. Захиснику довелося заново вчитися ходити, і лише нещодавно він зміг робити це без милиць, а реабілітація закінчилася лише два місяці тому.

Коли здавалося, що найважче позаду, Михайла чекав удар уже в тилу: він дізнався, що ділянку з його будинком невідомі кілька разів перепродали, а будинок і зовсім знесли. Навесні 2025 року він приїхав додому, хотів навести лад на подвір'ї, яке заросло бур'янами. Сусід раптово поцікавився в нього, чи не продає той земельну ділянку.

Район, де розташована ділянка Савчука, престижний Фото: hromadske.ua

"Мені було дивно, тому що я не збирався нічого робити. А він відповідає: "Ти подивися на сайті, твоя ділянка стоїть на продажу. Я в це, звісно, не повірив. Може, він переплутав", — згадує чоловік.

Коли ж він зайшов на сайт, то справді побачив оголошення, де було його подвір'я в зимовий час (коли воїн проходив реабілітацію). Ділянку продавали за $42 тисячі.

Це місце його мама купила 20 років тому, і на ньому вони почали з нуля будувати будинок. Уже був зведений повноцінний перший поверх із житловою кімнатою, льох.

"Я планував добудувати другий поверх. У мене був шифер, дошки, потрібно було тільки найняти бригаду, яка зайнялася б перекриттям будівлі", — каже військовий.

За словами журналістки Катерини Гуфельд, ділянка Савчука розташована в престижному районі Пирогово, де будинки коштують до $150 тисяч.

Ходіння по муках

Військовий почав розбиратися в ситуації і звернувся до кадастрового бюро, звідки його відправили до "Прозорого офісу", де дали довідку, хто на цій ділянці мав купівлю-продаж.

"Я знову пішов у кадастрове бюро, і мені надали копію купівлі-продажу, але довго не давали. А потім уже в мене був адвокат, ще всю дорогу я ходив із Яриком (місцевий активіст), дізнавалися, що до чого, а коли дізналися, пішли в поліцію", — продовжує чоловік.

Савчук каже, що правоохоронці "водили його за ніс" і не хотіли приймати заяву, відповідаючи, що йдеться не про кримінальне правопорушення, а про цивільно-правові відносини.

13 червня поліція все ж відкрила кримінальне провадження за статтею "Підроблення документів".

Суд заарештував ділянку, але до моменту, поки виконавча служба зареєструвала заяву, на територію в'їхав бульдозер і зніс будинок. Працівники запевнили сусідів, що Михайлу "купили таунхаус", що було неправдою.

Адвокат Сергій Парвадов, який веде справу Михайла, сказав, що правоохоронці діють дуже повільно.

За його словами, шахраї провернули серйозну аферу з тим, щоб заволодіти ділянкою в обхід Михайла. У схемі фігурувала нині покійний нотаріус Київського міського територіального округу, на рахунку якої — не один скандал через посвідчення нею сумнівних договорів купівлі-продажу квартир.

Адвокат Михайла розповів, як злочинці провернули схему з відчуженням ділянки

Реакція на історію Савчука і нова надія

Коли справа Савчука набула розголосу в ЗМІ, прокурори кваліфікували справу ще за статтями "шахрайство" та "крадіжка", які передбачають до 8 років ув'язнення. 26 серпня Михайло зустрівся з головою Вінницької обласної прокуратури Олегом Ткаленком, який очолив групу прокурорів у цій справі.

"Про цю справу також дізнався й Офіс генпрокурора. Ми вже провели 5 обшуків у забудовників і пов'язаних людей. Отримали деяку інформацію, яку будемо перевіряти. Думаю, це все нам дасть конкретну лінію руху для оголошення підозр", — сказав Ткаленко.

За справу Савчука взялася Вінницька обласна прокуратура та Офіс генпрокурора Фото: hromadske.ua

Тимчасом воїн каже, що йому ніде жити фактично. Він винаймає квартиру і постійно просить у борг, щоб було чим платити за оренду.

"На скільки мене вистачить? У мене зарплати великої немає. Я виведений у позаштат, платять близько 500 грн. Мене вже починає крити. Буває, я не витримую...", — чесно зізнається він.

Савчук зазначає, що найголовніше, чого він позбувся внаслідок шахрайства, — пам'ять.

"Хочеться злитися і плакати. Вони забрали в мене останнє. До речі, ганчірки — це таке. А ось пам'ять: фотографії родичів, які в мене колись були, мами й тата, мене маленького, якісь нагороди дідуся, портрет матері — нічого більше немає. Може, воно знайдеться, якщо поліція зможе", — зітхає він.

На попередню службу чоловік уже навряд чи зможе повернутися через стан здоров'я, тому планує оформити інвалідність і служити в тилових частинах.

Він закликав інших військовослужбовців перевіряти своє майно, щоб не опинитися в схожій ситуації.

