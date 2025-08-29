Стал бездомным, пока служил: мошенники оставили украинского воина без дома (видео)

Историей украинского военного Михаила Савчука, который во время службы на фронте остался без родительского дома из-за действий мошенников, займется прокуратура.

Глава прокуратуры Винницкой области и Офис генпрокурора уверены, что дом героя должен остаться его домом, и решили лично вмешаться в дело. Сейчас по месту начались обыски, а уголовное производство переквалифицировано, сообщили в Офисе генпрокурора.

История Михаила Савчука: что известно

Впервые о ситуации, с которой столкнулся уроженец Винницы, рассказали журналисты hromadske.

Михаил потерял отца и жил с матерью. В 2016 году она скончалась. Когда началась война, Савчук пошел добровольцем защищать родину, несмотря на то, что у него был "белый билет". Со второй попытки мужчина смог попасть в армию и служил оператором дрона в 46-й бригаде.

В ноябре 2024-го на Кураховском направлении он получил тяжелое ранение. Это произошло в день его рождения. У него были сломаны ноги, поврежден таз, в теле – множество осколков.

Ему удалось выбраться и попасть в госпиталь. Часть осколков в нем остается до сих пор. Защитнику пришлось заново учиться ходить, и только недавно он смог делать это без костылей, а реабилитация закончилась только два месяца назад.

Когда казалось, что самое тяжелое позади, Михаила ждал удар уже в тылу: он узнал, что участок с его домом неизвестные несколько раз перепродали, а дом и вовсе снесли. Весной 2025 года он приехал домой, хотел навести порядок во дворе, который зарос сорняками. Сосед внезапно поинтересовался у него, не продает ли тот земельный участок.

Район, где находится участок Савчука, престижный Фото: hromadske.ua

"Мне было странно, потому что я не собирался ничего делать. А он отвечает: "Ты посмотри на сайте, твой участок стоит на продаже. Я в это, конечно, не поверил. Может, он перепутал", — вспоминает мужчина.

Когда же он зашел на сайт, то действительно увидел объявление, где был его двор в зимнее время (когда воин проходил реабилитацию). Участок продавали за $42 тысячи.

Это место его мама купила 20 лет назад, и на нем они начали с нуля строить дом. Уже был возведе полноценный первый этаж с жилой комнатой, погреб.

"Я планировал достроить второй этаж. У меня был шифер, доски, нужно было только нанять бригаду, которая занялась бы перекрытием здания", — говорит военный.

По словам журналистки Екатерины Гуфельд, участок Савчука находится в престижном районе Пирогово, где дома стоят до $150 тысяч.

Хождение по мукам

Военный начал разбираться в ситуации и обратился в кадастровое бюро, откуда его отправили в "Прозорий офіс", где дали справку, кто на этом участке имел куплю-продажу.

"Я снова пошел в кадастровое бюро, и мне предоставили копию купли-продажи, но долго не давали. А потом уже у меня был адвокат, еще всю дорогу я ходил с Яриком (местный активист), узнавали что к чему, а когда узнали, пошли в полицию", – продолжает мужчина.

Савчук говорит, что правоохранители "водили его за нос" и не хотели принимать заявление, отвечая, что речь идет не об уголовном правонарушении, а о гражданско-правовых отношениях.

13 июня полиция все же открыла уголовное производство по статье "Подделка документов".

Суд арестовал участок, но к моменту, пока исполнительная служба зарегистрировала заявление, на территорию въехал бульдозер и снес дом. Работники заверили соседей, что Михаилу "купили таунхаус", что было неправдой.

Адвокат Сергей Парвадов, ведущий дело Михаила, сказал, что правоохранители действуют очень медленно.

По его словам, мошенники провернули серьезную аферу с тем, чтобы завладеть участком в обход Михаила. В схеме фигурировала ныне покойный нотариус Киевского городского территориального округа, на счету которой – не один скандал из-за удостоверения ею сомнительные договоры купли-продажи квартир.

Адвокат Михаила рассказал, как преступники провернули схему с отчуждением участка

Реакция на историю Савчука и новая надежда

Когда дело Савчука приобрело огласку в СМИ, прокуроры квалифицировали дело еще по статьям "мошенничество" и "кража", которые предусматривают до 8 лет заключения. 26 августа Михаил встретился с главой Винницкой областной прокуратуры Олегом Ткаленко, который возглавил группу прокуроров по этому делу.

"Про это дело также узнал и Офис генпрокурора. Мы уже провели 5 обысков у застройщиков и связанных людей. Получили некоторую информацию, которую будем проверять. Думаю, это все нам даст конкретную линию движения для оглашения подозрений", — сказал Ткаленко.

За дело Савчука взялась Винницкая областная прокуратура и Офис генпрокурора Фото: hromadske.ua

Тем временем воин говорит, что ему негде жить фактически. Он снимает квартиру и постоянно просит в долг, чтобы было чем платить за аренду.

"На сколько меня хватит? У меня зарплаты большой нет. Я выведен во внештат, платят около 500 грн. Меня уже начинает крыть. Бывает, я не выдерживаю…", – честно признается он.

Савчук отмечает, что самое главное, чего он лишился в результате мошенничества, – память.

"Хочется злиться и плакать. Они забрали у меня последнее. Кстати, тряпки – это такое. А вот память: фотографии родственников, которые у меня когда-то были, мамы и папы, меня маленького, какие-то награды дедушки, портрет матери — ничего больше нет. Может, оно найдется, если полиция сможет", — вздыхает он.

На предыдущую службу мужчина уже вряд ли сможет вернуться из-за состояния здоровья, поэтому планирует оформить инвалидность и служить в тыловых частях.

Он призвал других военнослужащих проверять свое имущество, чтобы не оказаться в похожей ситуации.

