Не упрекайте военного в тылу: эта служба намного сложнее любой гражданской жизни

Немного удивляет привычка гражданских обесценивать военных в тылу.

Присяга накладывает кучу ограничений. Ты становишься частью системы, которая полностью регламентирует жизнь. Армия решает, что тебе есть, где жить, чем заниматься и как выглядеть. Ты превращаешься в армейское имущество — и ВСУ учитывают тебя так же, как танк или отвертку.

Служба в тылу комфортнее востока. Значительно комфортнее блиндажа. И гораздо сложнее любой гражданской жизни. Потому что пока вы победу обсуждаете — он в нее инвестирует. Собственное время, комфорт и карьеру.

Его география может измениться в любой момент. Уровень его безопасности — также. Он принадлежит стране и именно она определяет его функционал. Если захочет — будет носить круглое и катить квадратное. Если пожелает — изменит его тыловой статус на фронтовой.

Когда тыл начинает упрекать военного, что он служит не там и не так — это вызывает удивление. Потому что обычно это делают те, кто не хочет мобилизоваться даже на тыловые должности. Все те, кто "держат экономический фронт", "полезнее в тылу" и "нерожденные для войны".

Да, у военных есть своя иерархия. Свой юмор. Свои презрения. Но все это — шутки граждан Полиса. Чтобы иметь на них право — надо стать частью Полиса. Принести присягу и поехать в район исполнения. Тогда весь арсенал иронии и превосходства — к вашим услугам. Но не раньше.

Потому что упрекать военного в тылу могут только те, кто делает для победы больше чем он. А не те, кто меньше.

Не путайте.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

