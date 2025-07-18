Война — время непопулярных решений: что следует сделать, чтобы обойтись без демобилизации

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Владимир Зеленский заявил, что сроков службы не будет. Что демобилизация произойдет после войны.

У меня теперь только один вопрос. Если вы не готовы делать дЕмобилизацию — возможно проведете дОмобилизацию?

У нас война четвертый год и неизвестно, сколько еще впереди. Нынешние темпы мобилизации — недостаточны. Бригада, которая укомплектована на 80%, теряет меньше людей, чем та, которая укомплектована на 50%.

Давно надо усилить ответственность для уклонистов. Пофиксить ТЦК. Сделать правила одинаковыми для всех. Потому что у нас в прошлом году из "мобилизационного" закона убрали все "кнуты". Результат мы видим.

Я бы посмотрел на такой законопроект от власти. А заодно — на голосование в парламенте. Прямо тест на состоятельность. Проверка на государственный подход. Мы же здесь все государство защищаем, а не собственные рейтинги, правильно?

Потому что немного утомило, что у нас война, а у вас — социология. Война вообще — время непопулярных решений. Но непопулярных для всех, а не только для тех, кто в пикселе.

Даже чтобы проиграть выборы — надо до них сначала дожить

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