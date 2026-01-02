Государство, которое спряталось: как решить проблему бусификации

В целом все проблемы "бусификации" — это история о государстве, которое спряталось.

Потому что государство, среди прочего, — это институт принуждения. Когда за нарушение закона наступает ответственность. И страх этой ответственности заставляет тебя соблюдать правила.

Так вот. Сегодня повестку можно выбросить на мусорник относительно безболезненно. Да, будет штраф. Да, теоретически тебе могут заблокировать водительские права (хотя там процедура требует столько человеко-часов, что ни один ТЦК не станет с этим заморачиваться). Но в целом наказание за игнорирование повестки прописано такое, что тебе проще и выгоднее эту повестку игнорировать.

Відео дня

В результате вакуум слепого институционального принуждения заполняет низовое принуждение. Все то, что вы называете "бусификацией". Если люди сами не приходят по повесткам — на улицы вынуждены выходить группы оповещения. И дальше происходит то, что происходит.

Не хотите "бусификации" — без проблем. Тогда прописываем в законодательстве усиление ответственности за игнорирование повесток. Что-то жесткое и неотвратимое. И тогда никаких облав. Никаких групп оповещения. Все сами послушно идут в ТЦК.

Но государство так делать не хочет. Депутаты боятся за рейтинг. Президент хочет переизбрания. Поэтому все спустили на военных. В результате имеем то, что имеем.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно