Мобилизация наоборот: почему ТЦК приходится играть в прятки со взрослыми мужчинами

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Давайте начистоту. Методы ТЦК прямо пропорциональны вашему пофигизму.

Если бы все приходили по повесткам — не было бы никакой необходимости в "бусиках". Но три года тылового существования приучили многих, что с войной можно не пересекаться — и люди надеются, что смогут сохранить этот статус-кво. А поскольку признаваться в подобном непрестижно — они в качестве оправдания каждый раз выдвигают своей стране условия.

Одни требуют сперва отправить на фронт полицейских / депутатов / судей. Другие предлагают увеличить зарплаты военным, чтобы в ТЦК снова выстроились очереди. Третьи объясняют свое нежелание служить тем, что армия не соответствует их высоким стандартам.

В основе всех этих объяснений — одна и та же идея, что воевать должен кто-то другой. Все эти условия — на самом деле оправдание. Люди привыкли, что войну тянет на себе кто-то еще — и не стремятся менять свой повседневный ритм жизни. Если им приходит повестка — они обычно отправляют ее в мусорку. Потому что за это им "светит" разве что штраф. Спасибо нашим законодателям.

Каждый раз, когда вы требуете, чтобы ТЦК были похожи на ЦПАУ — вы просто хотите, чтобы процесс мобилизации вас не коснулся. Потому что ЦПАУ — это офис, который ждет вашего визита. А не останавливает вас на улице, чтобы проверить документы.

Те, кто хотел служить, уже служат. Именно поэтому рекрутинг не выход — он обеспечивает сегодня процентов пять от общей потребности армии в людях. И если предыдущие три года вы не надевали форму, то только благодаря тому, что кто-то одел ее раньше вас.

А потому да. Методы ТЦК прямо пропорциональны вашему поведению. Мы все хотели бы, чтобы мобилизационный процесс происходил цивилизованно и без эксцессов. Чтобы ТЦК отправляли повестки, а люди по этим повесткам приходили служить.

Но если мужчины играют в прятки, то почему вы удивляетесь, что ТЦК тоже вынуждены играть в эту игру?

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