У відповідь на загрози Кремля: Швеція почала розробляти безпілотні міні-субмарини

У зв'язку з наростаючою загрозою з боку РФ Швеція вирішила посилити свою безпеку в Балтійському морі. Оскільки після початку українсько-російської війни регіон Балтійського моря став осередком гібридної війни, країна робить ставку на нові технології для протидії викликам.

З цією метою Управління оборонних матеріалів Швеції (FMV) і оборонна компанія Saab почали розробку шестиметрового безпілотного підводного човна на південній верфі Кокумсварвет, повідомляє TVP.

Очікується, що прототип буде спущено на воду вже влітку 2026 року.

"Саме ландшафт загроз, з яким ми зіткнулися, підштовхнув нас до розроблення", — сказав Тобіас Седерблом, менеджер із розвитку Військово-морського коледжу та керівник проєкту.

Очікується, що в найближчі кілька років міні-підводні човни візьмуть на себе виконання деяких із найнебезпечніших завдань, які наразі виконує шведський флот із чотирьох пілотованих підводних човнів.

Седерблом підкреслює, що одним із їхніх ключових завдань буде розвідка місцевості перед підходом екіпажних суден, виявлення мін, використання систем розвідки морського дна та інших підводних загроз.

У довгостроковій перспективі міні-підводні човни також можуть бути укомплектовані озброєнням.

"Швеція досить добре оснащена в цій галузі. Якби ми захотіли озброїти таке судно, ми могли б зробити це доволі швидко, але це рішення я не ухвалюю", — додав він, зазначивши, що варіанти можуть містити міни або торпеди.

Розробники проєкту прогнозують, що міні-підводні човни зможуть працювати автономно за допомогою штучного інтелекту до тижня, однак на даному етапі вони не розглядають можливість використання ШІ для ухвалення рішень про застосування зброї.

"Поява автономного транспортного засобу, який самостійно ухвалює рішення про поділ на своїх і чужих, — це ще більш віддалена перспектива. Але, тим не менш, я вважаю, що в короткостроковій перспективі такий автомобіль зможе вирішити безліч завдань", — сказав Седерблом.

Тим часом Китай вивів у море новий підводний човен із балістичними ракетами проекту 094. Корабель вийшов із військово-морської бази Лунпо, добре укріпленого підземного об'єкта на острові Хайнань, де базується основна частина китайського стратегічного підводного флоту.

Нагадаємо, 3 серпня ГУР розповіло про спецоперацію в РФ, під час якої хакери дісталися файлів підводного човна "Князь Пожарський" .

А 4 серпня Дональд Трамп повідомив, що два підводні човни ВМС США прибули в "потрібне місце" для стримування РФ.