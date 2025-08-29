В ответ на угрозы Кремля: Швеция начала разрабатывать беспилотные мини-субмарины

В связи с нарастающей угрозой со стороны РФ Швеция решила усилить свою безопасность в Балтийском море. Поскольку после начала украинско-российской войны регион Балтийского моря стал очагом гибридной войны, страна делает ставку на новые технологии для противодействия вызовам.

С этой целью Управление оборонных материалов Швеции (FMV) и оборонная компания Saab начали разработку шестиметровой беспилотной подводной лодки на южной верфи Кокумсварвет, сообщает TVP.

Ожидается, что прототип будет спущен на воду уже летом 2026 года.

"Именно ландшафт угроз, с которым мы столкнулись, подтолкнул нас к разработке", — сказал Тобиас Седерблом, менеджер по развитию Военно-морского колледжа и руководитель проекта.

Ожидается, что в ближайшие несколько лет мини-подводные лодки возьмут на себя выполнение некоторых из самых опасных задач, в настоящее время выполняемых шведским флотом из четырех пилотируемых подводных лодок.

Седерблом подчеркивает, что одной из их ключевых задач будет разведка местности перед подходом экипажных судов, выявление мин, использование систем разведки морского дна и других подводных угроз.

В долгосрочной перспективе мини-подводные лодки также могут быть укомплектованы вооружением.

"Швеция достаточно хорошо оснащена в этой области. Если бы мы захотели вооружить такое судно, мы могли бы сделать это довольно быстро, но это решение я не принимаю", — добавил он, отметив, что что варианты могут включать мины или торпеды.

Разработчики проекта прогнозируют, что мини-подводные лодки смогут работать автономно с помощью искусственного интеллекта до недели, однако на данном этапе они не рассматривают возможность использования ИИ для принятия решений о применении оружия.

"Появление автономного транспортного средства, самостоятельно принимающего решения о разделении на своих и чужих, — это еще более отдаленная перспектива. Но, тем не менее, я считаю, что в краткосрочной перспективе такой автомобиль сможет решить множество задач", — сказал Седерблом.

Тем временем Китай вывел в море новую подводную лодку с баллистическими ракетами проекта 094. Корабль вышел с военно-морской базы Лунпо, хорошо укрепленного подземного объекта на острове Хайнань, где базируется основная часть китайского стратегического подводного флота.

Напомним, 3 августа ГУР рассказало о спецоперации в РФ, во время которой хакеры добрались до файлов подводной лодки "Князь Пожарский" .

А 4 августа Дональд Трамп сообщил, что две подводные лодки ВМС США прибыли в "нужное место" для сдерживания РФ.