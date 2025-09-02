Дорожчає при обмежених запасах: у США зафіксували дефіцит тротилу через війну в Україні

Дефіцит тротилу, який використовується для виготовлення снарядів та ракет, примусив Сполучені Штати Америки будувати новий власний завод. Тим часом раніше урядовці позакривали власні виробництва через загрози для навколишнього середовища.

Через війну в Україні у світі почали фіксувати глобальну нестачу тротилу, написало The New York Times. Видобуток матеріалів для виробництва цементу, гравію та багатьох інших поширених продуктів вимагає вибухівки, яка стає дедалі дорожчою, а її запаси обмежені.

Медіа пояснило, що тривалий час США виготовляли свій тротил, який коштував 50 центів за фунт і вироблявся мільйонами тонн аж до 1980-х років. Оскільки виробництво цієї речовини призводить до небезпечних відходів, то до середини 1980-х років Міністерство оборони закрило останній завод у Сполучених Штатах, який його виробляв. Після цього американці налагодили постачання з інших країн, у яких менше турбувались про природу, але після вторгнення РФ в Україну тротилу почало не вистачати навіть на виробництво зброї для армії США, ідеться у статті.

Війна РФ та вплив на тротил та зброю

З'ясувалось, що американці налагодили закупівлі у Китаю, Росії, Польщі та України за низькими цінами. Крім того, Пентагон забирав тротил з боєприпасів, які регулярно утилізувалися. Але, за словами представників цивільної вибухової галузі, ці джерела вичерпалися, оскільки армія США вирішила залишити у своєму арсеналі старішу зброю після повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Видання зазначило, що останні роки Пентагон покладався на єдиний завод у Польщі для виробництва необхідного йому тротилу, але зараз активно шукає інші джерела тротилу. Тим часом Польща почала більше відправляти вибухівку до України. Два інших основних постачальники тротилу, Росія та Китай, припинили експорт до Сполучених Штатів.

Ці причини призвели до того, що на виробництво зброї в США, а також на вибухові роботи в кар'єрах, які виробляють сировину для мостів, доріг та будівель, почався своєрідний тиск. У відповідь Конгрес затвердив будівництво нового армійського заводу тротилу в Кентуккі вартістю 435 мільйонів доларів. Очікується, що він запрацює наприкінці 2028 року, але вироблятиме вибухівку лише для військового використання. При цьому дефіцит може незабаром уповільнити будівництво і зробити певні види будівельних матеріалів дорожчими.

"Речниця армії США зазначила, що служба більше не залежить виключно від заводу в Польщі, та відзначила постійні зусилля щодо розширення внутрішнього виробництва ракетного палива та вибухівки у Сполучених Штатах", — підсумувало NYT.

Нагадаємо, що Європа намагається збільшити виробництво артилерійських снарядів, ракет і куль. І вже цей процес до межі виснажив запаси пороху, тротилу та інших вибухових речовин і ракетного палива на континенті.

