Дорожает при ограниченных запасах: в США зафиксировали дефицит тротила из-за войны в Украине

Дефицит тротила, который используется для изготовления снарядов и ракет, заставил Соединенные Штаты Америки строить новый собственный завод. Между тем ранее чиновники позакрывали собственные производства из-за угрозы для окружающей среды.

Из-за войны в Украине в мире начали фиксировать глобальную нехватку тротила, написало The New York Times. Добыча материалов для производства цемента, гравия и многих других распространенных продуктов требует взрывчатки, которая становится все дороже, а ее запасы ограничены.

Медиа объяснило, что долгое время США производили свой тротил, который стоил 50 центов за фунт и производился миллионами тонн вплоть до 1980-х годов. Поскольку производство этого вещества приводит к опасным отходам, то к середине 1980-х годов Министерство обороны закрыло последний завод в Соединенных Штатах, который его производил. После этого американцы наладили поставки из других стран, в которых меньше беспокоились о природе, но после вторжения РФ в Украину тротила стало не хватать даже на производство оружия для армии США, говорится в статье.

Война РФ и влияние на тротил и оружие

Выяснилось, что американцы наладили закупки у Китая, России, Польши и Украины по низким ценам. Кроме того, Пентагон забирал тротил из боеприпасов, которые регулярно утилизировались. Но, по словам представителей гражданской взрывной отрасли, эти источники иссякли, поскольку армия США решила оставить в своем арсенале более старое оружие после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году.

Издание отметило, что последние годы Пентагон полагался на единственный завод в Польше для производства необходимого ему тротила, но сейчас активно ищет другие источники тротила. Тем временем Польша начала больше отправлять взрывчатку в Украину. Два других основных поставщика тротила, Россия и Китай, прекратили экспорт в Соединенные Штаты.

Эти причины привели к тому, что на производство оружия в США, а также на взрывные работы в карьерах, производящих сырье для мостов, дорог и зданий, началось своеобразное давление. В ответ Конгресс утвердил строительство нового армейского завода тротила в Кентукки стоимостью 435 миллионов долларов. Ожидается, что он заработает в конце 2028 года, но будет производить взрывчатку только для военного использования. При этом дефицит может вскоре замедлить строительство и сделать определенные виды строительных материалов дороже.

"Пресс-секретарь армии США отметила, что служба больше не зависит исключительно от завода в Польше, и отметила постоянные усилия по расширению внутреннего производства ракетного топлива и взрывчатки в Соединенных Штатах", — подытожило NYT.

Напомним, что Европа пытается увеличить производство артиллерийских снарядов, ракет и пуль. И уже этот процесс до предела истощил запасы пороха, тротила и других взрывчатых веществ и ракетного топлива на континенте.

Ранее Фокус писал о том, сможет ли Европа заменить американское оружие, если Дональд Трамп окончательно отвернется от ЕС и Украины.