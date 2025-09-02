"Ізраїль зробив усі можливі помилки": ЦАХАЛ оприлюднив звіт щодо невдач операції в Газі

У внутрішньому документі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили про низку ключових причин провалу операції. Серед них те, що Ізраїль вдався до стримування, а не до рішучості. Крім того, були помилки у плануванні та наданні гуманітарної допомоги, що призвело до "фальшивої, але ефективної кампанії з "голодування".

Операція армії Ізраїлю в Газі "Колісниця Гедеона" була не досконалою і мала багато помилок. Про це свідчить внутрішній звіт ЦАХАЛ, який оприлюднив ізраїльський 12-й телеканал.

У документі зокрема вказано, що ізраїльська армія "зазнала невдач", і що "Ізраїль зробив усі можливі помилки, розпочавши війну всупереч своїй воєнній доктрині".

Документ написаний бригадним генералом (резидентом) Гі Хазутом, керівником навчального відділу Сухопутних військ, у межах підготовки до наступного етапу – окупації сектору Газа

Згідно з ним, Ізраїль воював, не враховуючи час чи управління ресурсами, виснажив свої сили та втратив увесь міжнародний авторитет. Зокрема, йдеться про те, що бойові методи ЦАХАЛу Ізраїлю не відповідали бойовій доктрині та способу ведення бойових дій ХАМАС.

Зазначається, що ХАМАС так і не розгромили, а заручників так і не звільнили.

Поряд із цим, також були представлені досягнення, зокрема, повне знищення інфраструктури ХАМАС у периметрі та інших районах, ліквідація та поранення керівників ХАМАС і повернення тіл викрадених людей до Ізраїлю.

У внутрішньому документі було представлено низку ключових причин провалу операції. Серед них те, що Ізраїль вдався до стримування, а не до рішучості і помилки у плануванні та наданні гуманітарної допомоги, що призвело до "фальшивої, але ефективної кампанії з "голодування".

У документі також наголошується, що бойові дії велися без чітких часових меж, при цьому збереження влади мало пріоритет над самою місією, що призвело до розмивання сил і озброєння.

Війна в Газі — деталі

Нагадаємо, що 5 травня у ЗМІ з посиланням на джерела інформували, що уряд Нетаньяху схвалив план нового наступу в секторі Гази. У країні оголосили призов десятків тисяч резервістів, армія зосередилася на окупації анклаву.

Також у травні уряд Ізраїлю заблокував постачання гуманітарної допомоги в Газу, щоб зменшити доступ бойовиків до ресурсів для цивільного населення. У приватних розмовах ізраїльські офіцери дійшли висновку, що палестинцям у секторі Гази загрожує широкомасштабний голод.