"Израиль совершил все возможные ошибки": ЦАХАЛ обнародовал отчет о неудачах операции в Газе

Операция армии Израиля в Газе "Колесница Гедеона" была не совершенной и имела много ошибок. Об этом свидетельствует внутренний отчет ЦАХАЛ, который обнародовал израильский 12-й телеканал.

В документе в частности указано, что израильская армия "потерпела неудачу", и что "Израиль совершил все возможные ошибки, начав войну вопреки своей военной доктрине".

Документ написан бригадным генералом (резидентом) Ги Хазутом, руководителем учебного отдела Сухопутных войск, в рамках подготовки к следующему этапу — оккупации сектора Газа

Согласно ему, Израиль воевал, не учитывая время или управление ресурсами, истощил свои силы и потерял весь международный авторитет. В частности, речь идет о том, что боевые методы ЦАХАЛа Израиля не соответствовали боевой доктрине и способу ведения боевых действий ХАМАС.

Отмечается, что ХАМАС так и не разгромили, а заложников так и не освободили.

Наряду с этим, также были представлены достижения, в частности, полное уничтожение инфраструктуры ХАМАС в периметре и других районах, ликвидация и ранения руководителей ХАМАС и возвращение тел похищенных людей в Израиль.

Во внутреннем документе был представлен ряд ключевых причин провала операции. Среди них то, что Израиль прибегнул к сдерживанию, а не к решительности и ошибки в планировании и предоставлении гуманитарной помощи, что привело к "фальшивой, но эффективной кампании по "голодовке".

В документе также отмечается, что боевые действия велись без четких временных границ, при этом сохранение власти имело приоритет над самой миссией, что привело к размыванию сил и вооружения.

Война в Газе — детали

Напомним, что 5 мая в СМИ со ссылкой на источники информировали, что правительство Нетаньяху одобрило план нового наступления в секторе Газа. В стране объявили призыв десятков тысяч резервистов, армия сосредоточилась на оккупации анклава.

Также в мае правительство Израиля заблокировало поставки гуманитарной помощи в Газу, чтобы уменьшить доступ боевиков к ресурсам для гражданского населения. В частных разговорах израильские офицеры пришли к выводу, что палестинцам в секторе Газа грозит широкомасштабный голод.