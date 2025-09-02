Українські КАБ від "Медоед": на якому етапі розробка та які перспективи застосування (відео)

Нове зображення українського аналога бомби з УМПК (універсальним модулем планування і корекції), так званого КАБ (коригованих авіаційних бомб), під крилом МіГ-29 Повітряних сил України викликало активне обговорення в мережі та породило низку припущень про бойове використання виробу.

Розробники з КБ "Медоед" підтвердили, що на фото справді їхня КАБ, однак воно було зроблене раніше, під час одного з етапів випробувань, і не відображає бойового застосування. Про це пишуть оглядачі Defense Express.

За інформацією конструкторського бюро, розробка модуля, що перетворює звичайну авіабомбу на плануючу, продовжує перебувати на стадії випробувань. Програма рухається в бік державних тестів, успішне проходження яких є умовою для прийняття виробу на озброєння.

Тим часом за останні два місяці, з моменту першої публічної появи КАБа, розробникам вдалося істотно поліпшити системи навігації та досягти заданої точності влучання. Поточна мета — забезпечити дальність польоту при середньовисотному скиданні до 80 км.

Однак наголошується, що прогрес робіт стримується обмеженим фінансуванням, оскільки державні кошти на розробку не виділяються. Виробництво дослідних зразків здійснюється силами самих розробників і за підтримки ініціатив приватних осіб.

Орієнтовна вартість одного КАБа становить близько 25 тисяч доларів, а кожне випробування з літака вимагає додаткових витрат на виготовлення нового прототипу, пояснили розробники.

Аналітики додали, що візуально конструкція української коригованої авіабомби повторює російський УМПК, що є прагматичним рішенням для прискорення розробки та орієнтації на масове виробництво. Водночас внутрішні компоненти виробу повністю нові, з урахуванням можливостей співпраці із закордонними партнерами та власних виробничих ресурсів.

Що стосується платформи для зброї, то запуск КАБа під час випробувань здійснював фронтовий бомбардувальник Су-24М, однак цей літак не планують використовувати як штатний носій. Основне застосування планується з винищувачів, аналогічно використанню високоточних західних бомб. Таким чином, демонстрація на МіГ-29 є логічним кроком у рамках випробувальної програми, підсумували експерти.

КАБ України — що відомо

Фокус писав про фотографії винищувача МіГ-29, під фюзеляжем якого помітили КАБ. У Telegram-каналі військового з Повітряних сил ЗСУ уточнили, що це кадр випробувань і поки що не йдеться про те, що Україна буде більше бити по позиціях РФ на фронті.

Нагадаємо, інформація про випробування нової української авіаційної бомби надійшла наприкінці червня 2025 року. Тоді повідомлялося, що прототип уже має дальність у 60 кілометрів, але її ще збільшуватимуть. При цьому зазначалося, що розробники скопіювали рішення росіян, які давно успішно застосовують цей тип озброєння на передовій.