Украинские КАБ от "Медоед": на каком этапе разработка и какие перспективы применения (видео)

Новое изображение украинского аналога бомбы с УМПК (универсальным модулем планирования и коррекции), так называемого КАБ (корректируемых авиационных бомб), под крылом МиГ-29 Воздушных сил Украины вызвало активное обсуждение в сети и породило ряд предположений о боевом использовании изделия.

Разработчики из КБ "Медоед" подтвердили, что на фото действительно их КАБ, однако оно было сделано ранее, во время одного из этапов испытаний, и не отражает боевого применения. Об этом пишут обозреватели Defense Express.

По информации конструкторского бюро, разработка модуля, превращающего обычную авиабомбу в планирующую, продолжает находиться на стадии испытаний. Программа движется в сторону государственных тестов, успешное прохождение которых является условием для принятия изделия на вооружение.

Между тем за последние два месяца, с момента первого публичного появления КАБа, разработчикам удалось существенно улучшить системы навигации и достичь заданной точности попадания. Текущая цель — обеспечить дальность полета при средневысотном сбросе до 80 км.

Однако отмечается, что прогресс работ сдерживается ограниченным финансированием, так как государственные средства на разработку не выделяются. Производство опытных образцов осуществляется силами самих разработчиков и при поддержке инициатив частных лиц.

Ориентировочная стоимость одного КАБа составляет около 25 тысяч долларов, а каждое испытание из самолета требует дополнительных затрат на изготовление нового прототипа, объяснили разработчики.

Аналитики добавили, что визуально конструкция украинской корректируемой авиабомбы повторяет российский УМПК, что является прагматичным решением для ускорения разработки и ориентации на массовое производство. В то же время внутренние компоненты изделия полностью новые, с учетом возможностей сотрудничества с зарубежными партнерами и собственных производственных ресурсов.

Что касается платформы для оружия, то запуск КАБа в ходе испытаний осуществлял фронтовой бомбардировщик Су-24М, однако этот самолет не планируют использовать как штатный носитель. Основное применение планируется с истребителей, аналогично использованию высокоточных западных бомб. Таким образом, демонстрация на МиГ-29 является логическим шагом в рамках испытательной программы, подытожили эксперты.

КАБ Украины — что известно

Фокус писал об фотографии истребителе МиГ-29, под фюзеляжем которого заметили КАБ. В Telegram-канале военного из Воздушных сил ВСУ уточнили, что это кадр испытаний и пока не идет речь о том, что Украина буде больше бить по позициям РФ на фронте.

Напомним, информация об испытаниях новой украинской авиационной бомбы поступила в конце июня 2025 года. Тогда сообщалось, что прототип уже имеет дальность в 60 километров, но ее еще будут увеличивать. При этом отмечалось, что разработчики скопировали решения россиян, которые давно успешно применяют данный тип вооружения на передовой.