"Друге життя" М1117: ЗСУ отримають поліпшену модифікацію американського БТР MSFV

Україна, найімовірніше, отримає від США нову партію легких броньованих машин Mobile Strike Force Vehicle (MSFV), розроблених на базі M1117 Armored Security Vehicle (ASV). Західні оглядачі детально розповіли про особливості техніки та з'ясували, чим вони будуть корисні українській армії.

Про надання Україні модифікації M1117 ASV стало відомо із заяви Командування за контрактами армії США, опублікованій наприкінці серпня. У документі йдеться про намір укласти з компанією Textron трирічний контракт на виробництво 65 машин і постачання запасних частин. А фінансування буде забезпечено в рамках програми Ініціативи з безпеки України (USAI).

Як зазначили аналітики The War Zone, раніше українські збройні сили вже отримали сотні стандартних M1117 Guardian. Тепер же Київ може розраховувати на більш вдосконалену модифікацію, що володіє підвищеним захистом екіпажу і розширеними можливостями озброєння.

БТР М1117 батальйону "Скала"

БТР М1117 ЗСУ веде вогонь

Техніка ЗСУ — особливості MSFV і значення для України

Бронетранспортер MSFV було створено на початку 2010-х років спеціально для Афганської національної армії. На відміну від базової версії M1117, нова машина отримала подовжений корпус, збільшений внутрішній простір і посилений протимінний захист.

Згідно з даними звіту Спеціального генерального інспектора США, MSFV забезпечують поліпшену живучість і захист від вибухів, включно з підривами на мінах і саморобних вибухових пристроях. Для України, де загроза мінної війни вкрай висока, це особливо актуально, зазначили експерти.

Експерти звернули увагу, що на озброєнні армії США MSFV практично не застосовувалися, однак для України машини можуть стати корисним доповненням до вже наявних M1117. Їхнє основне призначення — захист екіпажу від осколків артилерії, стрілецької зброї та підривів на мінах. Важливою перевагою даного БТР є менша вага і простота експлуатації порівняно з танками й важкою бронетехнікою, що полегшує технічне обслуговування і транспортування.

Однак бронемашини з відкритими баштами вразливі для атак дронів-камікадзе, тому на практиці українські військові вже почали посилювати M1117 додатковими бронепанелями та екранами для захисту від FPV-дронів, і аналогічні заходи, напевно, будуть застосовуватися до MSFV.

БТР M1117 ЗСУ посилений противодронними екранами Фото: X (Twitter)

Технічні характеристики сімейства MSFV

Базова маса: близько 13,6 т

Максимальна швидкість: до 100 км/год

Екіпаж: 3 людини + до 8 десантників (у транспортному варіанті)

Озброєння (варіанти конфігурації):

кулемет M2 Browning калібру 12,7 мм;

40-мм автоматичний гранатомет Mk 19;

можливе встановлення кулеметів M240 і M249;

варіант із відкритою вежею для кулемета калібру .50;

медична версія для евакуації поранених.

Раніше ми докладно писали про бронемашини M1117, які були поставлені на озброєння 425-му окремому штурмовому батальйону "Скала". Ця техніка потребувала відновлення, тому потрапила в Україну через 18 місяців після анонсу постачань.