Броня Еллади. Чим хороші грецькі броньовики М1117 Guardian

Грецька армія отримує броньовики М1117 безплатно за американською програмою Exvess Defense Articles. Їх використовуватимуть для розвідки або як БМП.

Грецькій армії дуже важко знайти заміну застарілим бойовим броньованим машинам та іншим видам техніки. Сильно постраждавши від фінансової кризи 2007-2008 років і кризи державного боргу, що послідувала за нею, Греція була змушена скасувати або відкласти низку проєктів із закупівель. Хоча грецькі збройні сили уникли серйозних бюджетних скорочень внаслідок зростання напруженості у відносинах із Туреччиною, брак коштів призвів до курйозної ситуації: платити за паливо для проведення щорічного параду незалежності Греції довелося цивільним.

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Фокус переклав матеріал Стейна Мітцера та Юста Оліманса про грецькі БТР М1117.

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Попри те, що за останні кілька років фінансове становище Греції дещо покращилося, перед грецькою армією, як і раніше, стоїть проблема старіння всієї техніки. Греція спробувала замінити стару техніку на сербські ракети G2000 дальністю 40 км для РСЗВ RM-70, а також власними модернізованими танками Leopard 1A5 і 2A4. З усім тим, термін служби інших видів техніки добігає кінця, а деякі вже не придатні для використання в бойових діях 21-го століття і потребують заміни.

Щоб пом'якшити негативні наслідки старіння військової техніки, Сполучені Штати передали Греції велику кількість обладнання, допомагаючи грецьким збройним силам підтримувати паритет із Туреччиною. За останні роки передано 70 розвідувальних вертольотів OH-58D Kiowa Warrior, чотири вертольоти Mark V Special Operations Craft, близько 500 БТР M113 та самохідних ПТРК M-901 ITV, сотні вантажівок та 1200 броньованих машин забезпечення безпеки (ASV) M1117 "Guardian".

Хоча насправді Греції більше стали б у пригоді (сучасніші) БМП, БТР і мінзахищені бронемашини MRAP, Греція обрала саме M1117, не особливо добре пристосовані до бойових дій, яких можна очікувати під час конфлікту з Туреччиною. Це можна пояснити лише тим фактом, що такі бронеавтомобілі доступні безплатно за програмою Excess Defense Articles (EDA), причому Греції доведеться сплатити лише витрати на їхнє транспортування та перевірку в розмірі 102 млн доларів. Для порівняння, початкова вартість 1200 M1117 склала б близько $970 млн.

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На озброєнні Греції M1117, найімовірніше, використовуватимуть здебільшого як розвідувальну машину і БМП, що вміщає до трьох військовослужбовців на додаток до екіпажу з трьох осіб (водій, командир і навідник). Тепер на озброєнні грецької армії знаходиться безліч броньованих машин HMMWV "Хамві" (та їх варіантів грецької збірки), але відчувається гостра нестача БМП та MRAP. Хоча M1117 не призначений для виконання будь-якої з цих функцій, він забезпечує найкращий захист, якщо порівняти з усіма грецькими БТР, за винятком MBT, і до того ж бере на борт кількох піхотинців. Це значною мірою пов'язано з тим, що грецька армія все ще використовує майже застарілі машини на базі M113.

Перша партія з 44 машин M1117 прибула до Греції зі складів армії США в Німеччині у листопаді 2021 року, а ще сотні машин доставлять у країну через океан із США на початку 2022 року. На відміну від перших 44 машин, нова партія M1117 після прибуття все ще мала пустельний камуфляж. Очікується, що решта M1117 прибудуть до Греції в середині-кінці 2022 і протягом 2023 року, коли поставки завершаться. Після прибуття до Греції кожну машину перефарбують та переоснастять, після чого вони офіційно вступлять до лав грецької армії.

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M1117, розроблений спеціально для військової поліції армії США у 1990-х роках на базі бронеавтомобілів серії V-100/150, вперше надійшов на озброєння у 1999 році. Вже 2002 року проєкт згорнули через бюджетні обмеження. Війна в Іраку 2003 року дала новий поштовх програмі M1117, оскільки "Хамві" виявився надто вразливим для вогню супротивника та саморобних вибухових пристроїв (СВП). Після цього M1117 стали виробляти в промислових масштабах, і машина надійшла на озброєння інших армій по всьому світу.

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Озброєння M1117 оптимізовано для протистояння з піхотою та легкоброньованими цілями. Воно складається з 40-мм гранатомета Mk 19 та 12,7-мм кулемета M2, встановлених у башті. Для боротьби з піхотою і вертольотами, які низько летять, на башту можна встановити 7,62-мм FN MAG або єдиний кулемет MG3.

Для порівняння, грецькі БТР M113 озброєні лише одним 12,7-мм кулеметом M2, розміщеним у броньованому куполі.

Броні M1117 достатньо для захисту екіпажу від стрілецької зброї, СВП та невеликих мін, а кутова броня також забезпечує певний ступінь захисту від РПГ. Якщо M1117 потрапить у засідку або виявиться на важкій для здійснення місії, максимальна швидкість в 101 км/год дозволить йому швидко уникнути неприємних ситуацій. Бронеавтомобіль здатний продовжувати рух навіть на чотирьох спущених шинах, хоча його маневреність та швидкість значно погіршаться. Димових гранатометів у M1117 немає.

Навряд чи M1117 поповнив би арсенал грецької армії, якби не щедра угода, організована Сполученими Штатами. Хоча M1117 — не ідеальний вибір для Греції, він все ж таки гідно виконає свою роль в очікуванні достатнього фінансування для закупівлі інших машин.

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