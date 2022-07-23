Броня Эллады. Чем хороши греческие броневики М1117 Guardian

Греческая армия получает броневики М1117 бесплатно по американской программе Exvess Defense Articles. Они будут использоваться для разведки или в качестве БМП.

Греческой армии очень трудно найти замену устаревшим боевым бронированным машинам и другим видам техники. Сильно пострадав от финансового кризиса 2007-2008 годов и последовавшего за ним кризиса государственного долга, Греция была вынуждена отменить или отложить ряд проектов по закупкам. Хотя греческие вооруженные силы избежали серьезных бюджетных сокращений в результате роста напряженности в отношениях с Турцией, нехватка средств привела к курьезной ситуации: платить за топливо для проведения ежегодного парада независимости Греции пришлось гражданским.

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Фокус перевел материал Стейна Митцера и Юста Олиманса о греческих БТР М1117.

Броневик М1117 Guardian: чем хороша броня Эллады

Несмотря на то, что за последние несколько лет финансовое положение Греции несколько улучшилось, перед греческой армией по-прежнему стоит проблема устаревания всей техники. Греция попыталась заменить старую технику сербскими ракетами G2000 дальностью 40 км для РСЗО RM-70, а также собственными модернизированными танками Leopard 1A5 и 2A4. Тем не менее срок службы других видов техники подходит к концу, а некоторые уже не пригодны для использования в боевых действиях 21-го века и нуждаются в замене.

Чтобы смягчить негативные последствия устаревания военной техники, Соединенные Штаты передали Греции большое количество оборудования, помогая греческим вооруженным силам поддерживать паритет с Турцией. За последние годы было передано 70 разведывательных вертолетов OH-58D Kiowa Warrior, четыре вертолета Mark V Special Operations Craft, около 500 БТР M113 и самоходных ПТРК M-901 ITV, сотни грузовиков и 1200 бронированных машин обеспечения безопасности (ASV) M1117 "Guardian".

Хотя на самом деле Греции больше пригодились бы (более современные) БМП, БТР и минозащищенные бронемашины MRAP, Греция выбрала именно M1117, не особо хорошо приспособленные к боевым действиям, которых можно ожидать во время конфликта с Турцией. Это можно объяснить исключительно тем фактом, что такие бронеавтомобили доступны бесплатно по программе Excess Defense Articles (EDA), причем Греции придется оплатить только расходы на их транспортировку и проверку в размере 102 млн. долларов. Для сравнения, изначальная стоимость 1200 M1117 составила бы около $970 млн.

[ + – ] Первая партия M1117, прибывшая в Грецию по железной дороге в ноябре 2021 года.

На вооружении Греции M1117, скорее всего, будет использоваться в основном в качестве разведывательной машины и БМП, вмещающей до трех военнослужащих в дополнение к экипажу из трех человек (водитель, командир и наводчик). В настоящее время на вооружении греческой армии находится множество бронированных машин HMMWV "Хамви" (и их вариантов греческой сборки), но ощущается острая нехватка БМП и MRAP. Хотя M1117 не предназначен для выполнения какой-либо из этих функций, он обеспечивает лучшую защиту по сравнению со всеми греческими БТР, за исключением MBT, и к тому же берет на борт нескольких пехотинцев. Это в значительной степени связано с тем, что греческая армия все еще использует почти исключительно устаревшие машины на базе M113.

Первая партия из 44 машин M1117 прибыла в Грецию со складов армии США в Германии в ноябре 2021 года, а еще сотни машин будут доставлены в страну через океан из США в начале 2022 года. В отличие от первых 44 машин, новая партия M1117 по прибытии все еще имела пустынный камуфляж. Ожидается, что оставшиеся M1117 прибудут в Грецию в середине-конце 2022 и в течение 2023 года, когда поставки завершатся. После прибытия в Грецию каждую машину перекрасят и переоснастят, после чего они официально вступят в ряды греческой армии.

[ + – ] Греческие M1117 освящают святой водой – обычное дело в православных странах.

M1117, разработанный специально для военной полиции армии США в 1990-х годах на базе бронеавтомобилей серии V-100/150, впервые поступил на вооружение в 1999 году. Уже в 2002 году проект свернули из-за бюджетных ограничений. Война в Ираке 2003 года дала новый толчок программе M1117, так как "Хамви" оказался слишком уязвимым для огня противника и самодельных взрывных устройств (СВУ). После этого M1117 стали производить в промышленных масштабах, и машина поступила на вооружение ряда других армий по всему миру.

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Вооружение M1117 оптимизировано для противостояния с пехотой и легкобронированными целями. Оно состоит из 40-мм гранатомета Mk 19 и 12,7-мм пулемета M2, установленных в башне. Для борьбы с пехотой и низколетящими вертолетами на башню можно установить 7,62-мм FN MAG или единый пулемет MG3.

Для сравнения, греческие БТР M113 вооружены только одним 12,7-мм пулеметом M2, размещенным в бронированном куполе.

Брони M1117 достаточно для защиты экипажа от стрелкового оружия, СВУ и небольших мин, а угловая броня также обеспечивает определенную степень защиты от РПГ. Если M1117 попадет в засаду или окажется на трудновыполнимой миссии, максимальная скорость в 101 км/ч позволит ему быстро избежать неприятных ситуаций. Бронеавтомобиль способен продолжать движение даже на четырех спущенных шинах, хотя его маневренность и скорость значительно ухудшатся. Дымовых гранатометов у M1117 нет.

Вряд ли M1117 пополнил бы арсенал греческой армии, если бы не щедрая сделка, организованная Соединенными Штатами. Хотя M1117 – не идеальный выбор для Греции, он все же достойно выполнит свою роль в ожидании достаточного финансирования для закупки других машин.

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