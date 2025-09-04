"Вторая жизнь" М1117: ВСУ получат улучшенную модификацию американского БТР MSFV

Украина, по всей видимости, получит от США новую партию легких бронированных машин Mobile Strike Force Vehicle (MSFV), разработанных на базе M1117 Armored Security Vehicle (ASV). Западные обозреватели детально рассказали об особенностях техники и выяснили, чем они будут полезны украинской армии.

О предоставлении Украине модификации M1117 ASV стало известно из заявления Командования по контрактам армии США, опубликованном в конце августа. В документе говорится о намерении заключить с компанией Textron трехлетний контракт на производство 65 машин и поставку запасных частей. А финансирование будет обеспечено в рамках программы Инициативы по безопасности Украины (USAI).

Как отметили аналитики The War Zone, ранее украинские вооруженные силы уже получили сотни стандартных M1117 Guardian. Теперь же Киев может рассчитывать на более усовершенствованную модификацию, обладающую повышенной защитой экипажа и расширенными возможностями вооружения.

БТР М1117 батальона "Скала"

БТР М1117 ВСУ ведет огонь

Техника ВСУ — особенности MSFV и значение для Украины

Бронетранспортер MSFV была создана в начале 2010-х годов специально для Афганской национальной армии. В отличие от базовой версии M1117, новая машина получила удлиненный корпус, увеличенное внутреннее пространство и усиленную противоминную защиту.

Согласно данным отчета Специального генерального инспектора США, MSFV обеспечивают улучшенную живучесть и защиту от взрывов, включая подрывы на минах и самодельных взрывных устройствах. Для Украины, где угроза минной войны крайне высока, это особенно актуально, отметили эксперты.

Эксперты обратили внимание, что на вооружении армии США MSFV практически не применялись, однако для Украины машины могут стать полезным дополнением к уже имеющимся M1117. Их основное назначение — защита экипажа от осколков артиллерии, стрелкового оружия и подрывов на минах. Важным преимуществом данного БТР является меньший вес и простота эксплуатации по сравнению с танками и тяжелой бронетехникой, что облегчает техническое обслуживание и транспортировку.

Однако бронемашины с открытыми башнями уязвимы для атак дронов-камикадзе, поэтому на практике украинские военные уже начали усиливать M1117 дополнительными бронепанелями и экранами для защиты от FPV-дронов, и аналогичные меры наверняка будут применяться к MSFV.

БТР M1117 ВСУ усиленный противодронными экранами Фото: X (Twitter)

Технические характеристики семейства MSFV

Базовая масса: около 13,6 т

Максимальная скорость: до 100 км/ч

Экипаж: 3 человека + до 8 десантников (в транспортном варианте)

Вооружение (варианты конфигурации):

пулемет M2 Browning калибра 12,7 мм;

40-мм автоматический гранатомет Mk 19;

возможна установка пулеметов M240 и M249;

вариант с открытой башней для пулемета калибра .50;

медицинская версия для эвакуации раненых.

Ранее мы подробно писали о бронемашинах M1117, которые были поставлены на вооружение 425-у отдельному штурмовому батальону "Скала". Эта техника нуждалась в восстановлении, поэтому попала в Украину спустя 18 месяцев после анонса поставки.