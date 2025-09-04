На зміну "Ксюші": "Калашников" випустив першу серію новітніх автоматів АМ-17 для ЗС РФ

Концерн "Калашников" повідомив про постачання дослідної партії нових автоматів АМ-17 неназваному російському замовнику, яким, за даними експертів, можуть бути Збройні сили РФ.

Related video

Раніше автомат успішно пройшов військові та державні випробування, повідомляє прес-служба російського концерну.

Компанія раніше анонсувала запуск серійного виробництва АМ-17 ще в жовтні 2024-го, і тепер зброя починає надходити у війська.

Зброя РФ — що відомо про наступника АКС-74У

АМ-17 позиціонується як заміна компактному автомату АКС-74У, розробленому в 1979 році, який все ще активно використовується в російській армії. Новий автомат зберіг калібр 5,45×39 мм, але отримав низку істотних поліпшень.

В основі конструкції АМ-17 лежить радянський прототип кінця 1970-х років — гвинтівка Драгунова МА з газовідвідною автоматикою і коротким ходом ствола. На відміну від АКС-74У (або "Ксюші", як іноді називають автомат солдати), АМ-17 отримав сучасну пластикову ствольну коробку, двосторонній запобіжник, збільшену прицільну лінію і планку Пікатинні для встановлення оптики та аксесуарів.

Автомат Калашникова АМ-17 Фото: Концерн «Калашников»

Під час війни проти України автомат проходив військові випробування, за підсумками яких було внесено зміни в конструкцію. Як підсумок, зараз АМ-17 переведений у статус серійної зброї.

Експерти припускають, що насамперед нові автомати надходитимуть екіпажам літаків і окремим спеціалізованим підрозділам, наприклад операторам БПЛА. Однак питання про масову заміну АКС-74У залишається відкритим, оскільки невідомо, наскільки швидко АМ-17 зможе поширитися в армії і витіснити застарілий, але досі затребуваний зразок.

Технічні характеристики АМ-17

калібр: 5,45 мм

застосовуваний патрон: 5,45х39 мм

місткість магазину: 30 патронів

темп стрільби: 850 пострілів на хвилину

маса автомата без магазину: 2,5±0,1 кг

довжина автомата: у похідному положенні: 490 мм, у бойовому положенні — 750 мм

Нагадаємо, попри заявлені поліпшення і позиціонування автомата АМ-17, як нової зброї ЗС РФ, до цієї платформи є питання. Річ у тім, що прототип зброї, відомий як МА (малогабаритний автомат), був створений ще 1975 року для участі в конкурсі на створення малогабаритного автомата в калібрі 5,45 мм і програв конкуренцію АКС-74У. Тоді фахівці вирішили, що конструкція МА показала себе менш надійною через проблеми з ударно-спусковим механізмом і деформацією штовхача в газовому вузлі.