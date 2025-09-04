На смену "Ксюши": "Калашников" выпустил первую серию новейших автоматов АМ-17 для ВС РФ

Концерн «Калашников» сообщил о поставке опытной партии новых автоматов АМ-17 неназванному российскому заказчику, которым, по данным экспертов, могут быть Вооруженные силы РФ.

Related video

Ранее автомат успешно прошел войсковые и государственные испытания, сообщает пресс-служба российского концерна.

Компания ранее анонсировала запуск серийного производства АМ-17 еще в октябре 2024-го, и теперь оружие начинает поступать в войска.

Оружие РФ — что известно о преемнике АКС-74У

АМ-17 позиционируется как замена компактному автомату АКС-74У, разработанному в 1979 году и все еще активно используемому в российской армии. Новый автомат сохранил калибр 5,45×39 мм, но получил ряд существенных улучшений.

В основе конструкции АМ-17 лежит советский прототип конца 1970-х годов — винтовка Драгунова МА с газоотводной автоматикой и коротким ходом ствола. В отличие от АКС-74У (или "Ксюши", как иногда называют автомат солдаты), АМ-17 получил современную пластиковую ствольную коробку, двусторонний предохранитель, увеличенную прицельную линию и планку Пикатинни для установки оптики и аксессуаров.

Автомат Калашникова АМ-17 Фото: Концерн «Калашников»

Во время войны против Украины автомат проходил войсковые испытания, по итогам которых были внесены изменения в конструкцию. Как итог, сейчас АМ-17 переведен в статус серийного оружия.

Эксперты предполагают, что в первую очередь новые автоматы будут поступать экипажам самолетов и отдельным специализированным подразделениям, например операторам БПЛА. Однако вопрос о массовой замене АКС-74У остается открытым, поскольку неизвестно, насколько быстро АМ-17 сможет распространиться в армии и вытеснить устаревший, но до сих пор востребованный образец.

Технические характеристики АМ-17

калибр: 5,45 мм

применяемый патрон: 5,45х39 мм

вместимость магазина: 30 патронов

темп стрельбы: 850 выстрелов в минуту

масса автомата без магазина: 2,5±0,1 кг

длина автомата: в походном положении: 490 мм, в боевом положении — 750 мм

Напомним, несмотря на заявленные улучшения и позиционирование автомата АМ-17, как нового оружия ВС РФ, к данной платформе есть вопросы. Дело в том, что прототип оружия, известный как МА (малогабаритный автомат), был создан еще в 1975 году для участия в конкурсе на создание малогабаритного автомата в калибре 5,45 мм и проиграл конкуренцию АКС-74У. Тогда специалисты посчитали, что конструкция МА показала себя менее надежной из-за проблем с ударно-спусковым механизмом и деформацией толкателя в газовом узле.