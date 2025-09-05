США створять буферну зону в Україні задля звершення війни: які три основні пункти мирної угоди

В Україні між військами РФ та українцями створять буферну зону — велику демілітаризовану територію, за якою стежитимуть США. Зона моніторингу розділить окуповані території та підконтрольні Києву землі.

У разі підписання мирної угоди між Україною та Росією, США б могли взяти на себе провідну роль у моніторингу великої буферної зони всередині України, яку розглядають як спосіб захисту країни від Росії. Про це пише видання NBC News з посиланням на неназвані джерела, які були присутні на зустрічі союзників України, включно із США.

Анонімні співрозмовники медіа пояснили три основних пункти можливої мирної угоди, яка може зупинити війну і, одночасно, не зачепить інтереси Росії.

Пункт 1 — буферна зона. Буферна зона являтиме собою велику демілітаризовану територію у межах сучасної України, яка буде розділяти територію РФ та України всередині країни. США зможуть взяти на себе ініціативу в спостереженні за буферною зоною. Для цього можуть використовуватися дрони, супутники тощо, а всі дії координуватимуться з іншими партнерами, які теж здійснюватимуть моніторинг.

Джерела розповідають, що цю зону можуть охороняти військові країн, які не є членами НАТО. Називали, наприклад, Саудівську Аравію чи навіть Бангладеш. Тобто армія США не буде присутня в Україні, ідеться у статті. За словами неназваних чиновників, президент Росії Володимир Путін мав би погодитися на будь-який план гарантій безпеки для України, тому його розробники намагаються зробити так, аби НАТО не фігурувало.

Пункт 2 — безпекові гарантії. Зазначається, що буде підписана низка двосторонніх угод між Україною та її союзниками, які нададуть Україні гарантії безпеки без залучення статті 5 НАТО — напад на одного означає напад на всіх — що є червоною лінією для Москви.

"Будь-який план є лише попереднім, доки Путін та президент України Володимир Зеленський не домовлятимуться про нього, а також про лідерів країн, які будуть залучені до гарантій безпеки, включаючи президента Дональда Трампа", — пише видання.

Пункт 3 — економічна безпека. Окрім буферної зони, планом передбачені гарантії того, що Росія не зможе "задушити" економіку України. За цей напрямок відповідатиме Туреччина, яка забезпечуватиме безперешкодний потік товарів і послуг у Чорному морі.

Завершення війни — позиція РФ та США

Нагадаємо, що Трамп говорив про бажання Росії захопити всю Україну. Амбіції президента РФ Володимира Путіна значною мірою зупинили Штати.

Представник президента США Кіт Келлог раніше заявляв про готовність України і США погодитися на територіальні претензії Росії. Київ не готовий юридично визнавати втрати окупованих регіонів.