США создадут буферную зону в Украине для свершения войны: какие три основных пункта мирного соглашения

В Украине между войсками РФ и украинцами создадут буферную зону — большую демилитаризованную территорию, за которой будут следить США. Зона мониторинга разделит оккупированные территории и подконтрольные Киеву земли.

В случае подписания мирного соглашения между Украиной и Россией, США могли бы взять на себя ведущую роль в мониторинге большой буферной зоны внутри Украины, которую рассматривают как способ защиты страны от России. Об этом пишет издание NBC News со ссылкой на неназванные источники, которые присутствовали на встрече союзников Украины, включая США.

Анонимные собеседники медиа объяснили три основных пункта возможного мирного соглашения, которое может остановить войну и, одновременно, не затронет интересы России.

Пункт 1 — буферная зона. Буферная зона будет представлять собой большую демилитаризованную территорию в пределах современной Украины, которая будет разделять территорию РФ и Украины внутри страны. США смогут взять на себя инициативу в наблюдении за буферной зоной. Для этого могут использоваться дроны, спутники и т.д., а все действия будут координироваться с другими партнерами, которые тоже будут осуществлять мониторинг.

Источники рассказывают, что эту зону могут охранять военные стран, которые не являются членами НАТО. Называли, например, Саудовскую Аравию или даже Бангладеш. То есть армия США не будет присутствовать в Украине, говорится в статье. По словам неназванных чиновников, президент России Владимир Путин должен был бы согласиться на любой план гарантий безопасности для Украины, поэтому его разработчики пытаются сделать так, чтобы НАТО не фигурировало.

Пункт 2 — гарантии безопасности. Отмечается, что будет подписан ряд двусторонних соглашений между Украиной и ее союзниками, которые предоставят Украине гарантии безопасности без привлечения статьи 5 НАТО — нападение на одного означает нападение на всех — что является красной линией для Москвы.

"Любой план является лишь предварительным, пока Путин и президент Украины Владимир Зеленский не будут договариваться о нем, а также о лидерах стран, которые будут привлечены к гарантиям безопасности, включая президента Дональда Трампа", — пишет издание.

Пункт 3 — экономическая безопасность. Кроме буферной зоны, планом предусмотрены гарантии того, что Россия не сможет "задушить" экономику Украины. За это направление будет отвечать Турция, которая будет обеспечивать беспрепятственный поток товаров и услуг в Черном море.

Завершение войны — позиция РФ и США

Напомним, что Трамп говорил о желании России захватить всю Украину. Амбиции президента РФ Владимира Путина в значительной степени остановили Штаты.

Представитель президента США Кит Келлог ранее заявлял о готовности Украины и США согласиться на территориальные претензии России. Киев не готов юридически признавать потери оккупированных регионов.