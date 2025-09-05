Ховалися в лікарні три роки: бійці ВМС вивезли з окупованого Донбасу чотирьох військових ЗСУ (відео)

Українські військові опинилися на тимчасово окупованій території на сході України. Операція з їхнього звільнення була вкрай складною через високу активність бойових дій і посилене спостереження спецслужб РФ.

Загін спеціальної розвідки Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ "Ангели" евакуював чотирьох українських військових із тимчасово окупованої території. Про це повідомив командувач українських ВМС Олексій Неїжпапа.

Один із військовослужбовців Корпусу морської піхоти потрапив у полон і був обміняний. А його брат-близнюк під час бойових дій на сході України 2022 року дістав важке поранення і потрапив до лікарні. Небайдужі лікарі сховали його від російських силовиків.

Далі з'ясувалося, що разом із ним у лікарні були ще троє військових Нацгвардії України. Близько трьох років усі вони ховалися в медзакладі.

Українське командування створило координаційний штаб і залучило до спецоперації зі звільнення підрозділи ВМС і НГУ. Серед евакуйованих був морський піхотинець, троє бійців НГУ і медпрацівник лікарні, який допомагав військовослужбовцям.

Операцію розділили на кілька етапів. Довелося враховувати безліч чинників, включно з нелегальним становищем усіх осіб, високою активністю бойових дій і посиленою фільтрацією спецслужб РФ.

"Головною метою було усунути загрозу життю та здоров'ю військовослужбовців. Наші хлопці вижили там, де, здавалося, шансів не було. Це про силу "Ангелів", які змогли дістати бійців навіть із самого серця ворожої території. І ще раз довели, що ми ніколи не кидаємо своїх", — поінформував командувач ВМС.

Наразі всі військові в безпеці та зустрілися зі своїми сім'ями. Загін ВМС "Ангели" врятував уже 88 осіб, підсумував Неїжпапа.

